В понедельник, 22 апреля, Северная Корея провела испытание сверхбольших реактивных систем залпового огня, которые способны запускать ядерные боеголовки. Власти КНДР выдали, что это оружие сыграет важную роль в повышении военного сдерживания в условиях государственной комбинированной системы управления стратегическим оружием "Ядерный триггер".

Также северокорейские власти заявили, что решили провести испытание оружия на фоне "крайне провокационного и агрессивного поведения врагов". Об этом сообщает пропагандистское издание KNCA.

В КНДР пожаловались, что накануне США и Южная Корея провели совместные учения с участием более ста боевых самолетов различных типов на южнокорейской авиабазе Кунсан. По мнению северокорейской диктатуры, безопасность КНДР "находится под серьезной угрозой из-за военных провокаций вражеских сил". Именно этим северокорейское командование аргументировало испытание реактивных систем залпового огня – якобы "для обеспечения безопасности страны и регионального мира".

В ходе испытаний была проверена надежность системы боевого управления и эксплуатации всех ядерных сил КНДР, а также порядок действий и способы реагирования по переводу сверхбольших реактивных систем залпового огня для осуществления ​​ядерной контратаки.

Диктатор Ким Чен Ын заявил, что учения были подготовкой ядерных сил к тому, чтобы "правильно и быстро" сдерживать войну и "проявлять инициативу" в войне в любое время и в любой внезапной ситуации. Также военный преступник выдал, что испытания стали "четким предупреждающим сигналом" для США и Южной Кореи.

Напомним, в министерстве обороны США полагают, что Северная Корея продолжает поставлять оружие стране-агрессору России. Их партнерство "продолжает процветать".

Ранее сообщалось, что Россия начала прямые поставки своей нефти в Северную Корею (КНДР) – вопреки санкциям ООН, рассчитываясь таким образом за полученные боеприпасы. Поставки начались 7 марта и с тех пор по меньшей мере 5 северокорейских танкеров вышли из порта Восточный на Дальнем Востоке России.

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