КНДР поставила ЧВК 'Вагнера' ракеты для войны с Украиной, – Столтенберг

Северная Корея поставила ракеты российской частной военной компании "Вагнер" для использования их в агрессивной войне России против Украины. КНДР продолжает свою модель провокационного и дестабилизирующего поведения.

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Об этом во время визита в Южную Корею 30 января заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого процитировала пресс-лужба Альянса. Он указал, что таким образом Северная Корея способствует дальнейшему разжиганию агрессивной войны России против Украины.

"Президент Путин начал войну почти год назад в желании взять под контроль страну и лишить людей свободы. В ответ НАТО и союзники по Альянсу, а также наши партнеры по всему миру, включая Южную Корею, осудили эту незаконную и неоправданную войну. И мы оказываем Украине беспрецедентную помощь", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что поддержка мирового сообщества имеет большое значение для украинцев. Помогая им не только выжить, но и оттеснить российского захватчика, и освободить свою территорию.

"Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Потому что, если президент Путин победит, ему и другим авторитарным лидерам будет сообщено, что они могут добиться желаемого с помощью силы", – добавил Столтенберг, подразумевая, в частности, и КНДР.

Напомним: издание Bloomberg сообщило, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в вопросе продаже оружия. Даже относительно скромная оружейная сделка поможет поднять безденежную и застойную экономику КНДР.

В материале отметили, что недавно США выдвинули новые обвинения в том, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын поставляет оружие и боеприпасы для помощи РФ в войне, в том числе посылает снаряды и ракеты. При этом сама Северная Корея отвергает обвинения США в поставках оружия России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– сестра лидера КНДР Ким Чен Инна Ким Йо Чжон заявила о поддержке страны-агрессора России. Она отметила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с российской армией;

– авторитетные западные издания сообщили, что военная промышленность Северной Кореи произвела и передала вооружение ЧВК России "Вагнер" по укреплению позиций в Украине. Основным наименованием стали ракеты и ракетные установки. Официальный Пхеньян категорически отрицал эту информацию.

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