КНДР отправила в Россию тысячи рабочих в 2024 году – разведка Южной Кореи

В прошлом году Северная Корея отправила тысячи рабочих на разные строительные площадки по всей России. Вероятно, из-за нехватки рабочей силы среди самих россиян, количество которой растет на фоне войны против Украины.

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Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи. Там подчеркнули, что подобные действия являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против КНДР.

Документы, принятые в ответ на испытание оружия Пхеньяном, запрещают стране отправлять своих граждан на работу за границу. Также они предполагают, что все северокорейские рабочие должны были вернуться на родину к декабрю 2019 года.

Ныне Северная Корея и Россия подозреваются в использовании студенческих виз для перемещения рабочей силы.

Недавно "Радио Свободная Азия" со ссылкой на данные Федеральной службы статистики РФ сообщило, что в течение 2024 года в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, а это примерно в 12 раз больше, чем годом ранее.

Среди попавших в РФ в прошлом году, 7887 человек заявили, якобы приехали с образовательной целью.

"Этот шаг произошел на фоне постоянной поддержки Северной Кореи военных усилий России против Украины. По оценкам южнокорейских официальных лиц, КНДР направила около 11 000 военных в западный прифронтовой регион Курска для борьбы с украинскими силами", – напомнило агентство Yonhap.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Newsweek, ныне жители Северной Кореи вынуждены искать какие-либо способы, чтобы их родные не попали на войну. Так, северокорейские мужчины подкупают врачей и подделывают справки о туберкулезе, чтобы избежать отправки на фронт в Россию.

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