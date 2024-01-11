КНДР может продать России новый тип баллистических ракет: в Южной Корее предупредили об опасности

Северная Корея может продать России новые типы баллистических управляемых ракет в дополнение к предполагаемым поставкам таких ракет малой дальности для использования в войне против Украины. Недавний визит диктатора Ким Чен Ына на военные заводы может быть связан с предполагаемыми поставками оружия Москве.

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Об этом в интервью агентству новостей Yonhap заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик. По его словам, КНДР также может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в этом месяце и запустить ракету большой дальности, чтобы усилить и без того высокую напряженность в преддверии ключевых событий в Южной Корее и США.

Чиновник отметил, что система вооружения, представленная северокорейскими государственными СМИ во время визита Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов в начале этой недели, по-видимому, представляет собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия, способные нести тактическое ядерное оружие.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты ближнего радиуса действия в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с расчетной дальностью полета 100-180 километров", – сказал Син.

Возглавляемое им ведомство оценило северокорейские ракеты, установленные на мобильных пусковых установках, как баллистические, которые достигают в длину около 5 м и имеют дальность стрельбы менее 300 км.

"Северная Корея заявила, что развернет баллистические ракеты в войсках. Учитывая недавнюю торговлю оружием, я думаю, она может продать их России, поскольку две страны укрепляют свое военное сотрудничество", – добавил министр.

По его оценкам, по состоянию на конец декабря КНДР предоставила РФ около 5000 контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 млн выстрелов 152-миллиметровых снарядов или примерно 400 тыс. выстрелов 122-мм артиллерийских снарядов.

Министр выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого предоставления Россией технологической помощи для программы вооружений Северной Кореи в обмен на торговлю оружием, включая первый спутник-шпион Пхеньяна, который тот вывел на орбиту в ноябре и пообещал запустить еще три в 2024 году.

Считается, что КНДР устроит различные формы провокаций в преддверии парламентских выборов в Южной Корее в апреле и президентских выборов в США в ноябре ради своих стратегических интересов.

К примеру, сказал Син, Пхеньян готовится к испытаниям баллистическую ракету нового типа после двух испытаний твердотопливных двигателей в ноябре, взвешивая возможность его запуска уже в этом месяце.

Официальные лица Сеула полагают, что разрабатываемая Пхеньяном твердотопливная ракета, которую сложнее обнаружить из-за более короткого времени подготовки, потенциально может быть нацелена на военные базы США в Японии и Гуаме.

Син также предположил, что КНДР может запустить межконтинентальные баллистические ракеты под нормальными углами, чтобы проверить их технологию входа в атмосферу и возможности высокоточного удара. Кроме того, Северная Корея может провести седьмое ядерное испытание "в любое время".

"Но время предсказать сложно, поскольку оно зависит от руководства Северной Кореи. Оно может рассмотреть оптимальное время для оказания влияния, принимая во внимание выборы в Южной Корее и США. Статус Северной Кореи как ядерного государства неприемлем и не должен быть признан. Ее дальнейшее стремление к созданию ядерного оружия и ракет приведет лишь к ужесточению международных санкций. Ядерное развитие – это не "меч всемогущества", а "отравленная чаша" для Ким Чен Ына, и он должен это осознавать", – подытожил министр Син Вон Сик.

Как сообщал OBOZ.UA, в США получили доказательства того, что Россия в последние дни атаковала Украину баллистическими ракетами производства Северной Кореи. В Белом доме перечислили эти случаи и заявили, что будут продолжать вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

Постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук осудил КНДР за отправку России ракет, которыми она атакует города Украины. Он подчеркнул, что этот факт оказывает влияние на глобальное нераспространение ядерного оружия, а также создает новые вызовы, требующие реакции международного сообщества.

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