'Новые международные вызовы': в Южной Корее отреагировали на обстрел Россией Украины ракетами из КНДР

В Южной Корее осудили КНДР за передачу государству-агрессору России ракет, которыми она атакует города Украины. Там отметили, что этот факт оказывает влияние на глобальное нераспространение ядерного оружия, а также создает новые вызовы, требующие реакции международного сообщества.

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Об этом в среду, 10 января, сказал Хван Чжун Кук, постоянный представитель Южной Кореи при Организации Объединенных Наций, передает Укринформ. Дипломат напомнил, что по оценкам эспертов, российские оккупанты выпустили по Украине ракету KN-23, которая, вероятно, способна доставлять ядерные боеголовки.

"Применяемые в Украине ракеты КНДР создают новые вызовы, требующие общего ответа", – заявил он.

Чжун Кук призвал членов Совета Безопасности ООН приложить усилия, чтобы обуздать провокации Северной Кореи и ее ядерные программы, а также прекратить игнорирований резолюции организации со стороны России и КНДР.

Южнокорейский дипломат отметил, что одна из ракет преодолела 460 км, что проектирует угрозу ядерного удара для большей части страны со стороны КНДР, включая город Бусан.

По его словам, использование северокорейских ракет россиянами против Украины может являться симуляцией атаки КНДР по Южной Корее. Запуски вооружения с территории России позволяют Пхеньяну получить ценную техническую информацию и поощряют еще больший экспорт ракет в Россию. Это также приносит новые доходы баллистическим и ядерным программам Пхеньяна.

Как сообщал OBOZ.UA:

– эксперты по Defense Express считают, что для атаки на Запорожье 29 декабря и Харьков 2 января российские войска применили баллистические ракеты из КНДР. Они заявили, что в Харькове были обнаружены фрагменты северокорейской ракеты KN-23.

– координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут добиваться наказания для КНДР и Ирана за поставку РФ баллистических ракет. В частности, речь идет об ужесточении санкций.

– Тем временем спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона 5 января не смог подтвердить возможное применение Россией ракет из КНДР. По его словам, следует подождать результатов экспертиз.