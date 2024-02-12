КНДР, которую застукали на тесном военном сотрудничестве с РФ, заявила о разработке новых снарядов для РСЗО

В Северной Корее похвастались, что разработали новые снаряды для реактивных систем залпового огня. В Пхеньяне заявили, что речь идет об управляемых снарядах 240-мм калибра.

Кроме того, КНДР утверждает, что разработала новую систему баллистического управления огня. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap News Agency.

Академия оборонных наук КНДР 11 февраля провела испытательные стрельбы из управляемых реактивных систем залпового огня калибра 240 мм. Таким образом диктаторский режим в очередной раз пытался продемонстрировать преимущество своих военных разработок.

Северокорейские пропагандисты утверждали, что разработка управляемых реактивных систем залпового огня калибра 240 мм и их системы баллистического управления внесет качественные изменения в силы реактивных систем залпового огня армии КНДР. В частности, в Северной Корее заявили, что техническое усовершенствование РСЗО поможет переоценить стратегическую ценность и полезность ракетной установки калибра 240 мм и повысить роль такого оружия в ходе боевых действий.

По информации южнокорейский военных, КНДР провела стрельбы новыми снарядами к РСЗО в сторону Желтого моря из района недалеко от западного портового города Нампхо. По словам источника, военные публикуют информацию только об испытаниях баллистических ракет или других крупных вооружений.

Несколько месяцев назад диктатор КНДР Ким Чен Ын посетил военные заводы и назвал введение контроля над реактивными снарядами залпового огня калибра 122 и 240 мм "великой революцией". При этом аналитики признают, что испытание снарядов, вероятно, приведет к улучшению дальности и точности РСЗО на фоне стремления КНДР повысить свои оружейные возможности.

Также южнокорейские аналитики предупредили, что испытания оружия происходят на фоне углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, что вызывает слухи о возможном экспорте новых снарядов в Россию. По словам старшего научного сотрудника Корейского института национального объединения Хон Мина, 240-мм снаряд системы залпового огня, скорее всего, имеет двойное назначение. Он считает, что КНДР может экспортировать это оружие в Россию.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что у него есть "законное право" уничтожить Южную Корею, сделав последний шаг. Он в очередной раз пригрозил соседу, исключив из национальной политики своего государства концепцию мирного объединения.

Ранее Ким Чен Ын приказал военным готовиться к войне. Они начали с наращивания силы военно-морского флота, которое главарь КНДР назвал "самым важным вопросом".

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