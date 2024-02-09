Ким Чен Ын: КНДР имеет законное право уничтожить Южную Корею

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него есть законное право уничтожить Южную Корею, сделав последний шаг. Он в очередной раз пригрозил соседу, исключив из национальной политики своего государства концепцию мирного объединения.

Такие высказывания прозвучали во время его визита в министерство обороны по случаю празднования годовщины основания армии КНДР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное Северокорейское Центральное информационное агентство.

Ким назвал "марионетками" представителей Южной Кореи, которые якобы отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и теперь намерены "поглотить" его страну.

"Поэтому было правильно называть Южную Корею главным врагом, и, исходя из этой законности, ее можно атаковать и уничтожить в любой момент", – заявил диктатор.

Отмечается, что во время этого визита к Ким Чен Ыну присоединилась его "уважаемая дочь".

"Хотя режим Северной Кореи действует по прихоти лидера, законы обеспечивают формальную основу для деятельности государства", – добавило Bloomberg.

Журналисты указали, что днем ранее парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, и это еще больше "вбило клин между соседями". С начала года режим лидера КНДР активизировал кампанию давления на Южную Корею, включающую испытания крылатых ракет, угрозы в адрес Сеула и снос памятника в Пхеньяне, который символизировал "надежды на объединение".

Правительство президента Южной Кореи Юн Сук Ёля заявило, что Северная Корея попытается повысить свой авторитет в преддверии апрельских выборов в парламент. Известно, что Консервативная Партия народной власти Юна, которая поддерживает военное сотрудничество с США и жесткую позицию по отношению к Пхеньяну, пытается вырвать контроль над этим органом у оппозиционной Демократической партии, которая выступает за сближение с Северной Кореей.

"У северокорейского лидера есть привычка устраивать провокации, приуроченные к выборам в Южной Корее. Тем временем Ким не проявил никакого намерения вернуться к зашедшим в тупик переговорам по ядерному разоружению и развернул серию нового оружия, предназначенного для нанесения ядерных ударов по США и их союзникам в Азии", – подчеркнули аналитики.

Они добавили, что это привело к некоторым предположениям, якобы Ким отказался от своих "воинственных вспышек" и готовится к войне. В США предупредили КНДР, что попытка нанести ядерный удар будет означать конец режима Ким Чен Ына.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ким Чен Ын приказал военным готовиться к войне. Они начали с наращивания силы военно-морского флота, которое лидер КНДР назвал "самым важным вопросом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!