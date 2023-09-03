КНДР имитировала тактическую ядерную атаку, выпустив крылатые ракеты с фальшивыми боеголовками – СМИ

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) провела имитацию тактической ядерной атаки. В ходе испытания были задействованы две крылатые ракеты большой дальности с фальшивыми боеголовками.

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Пропагандистские СМИ КНДР заявили, что испытания направлены на то, чтобы "предупредить врагов" о готовности к ядерной войне. Об этом сообщает Reuters.

Военное руководство Северной Кореи в ходе имитации ядерной войны пообещало "усилить военное сдерживание против Вашингтона и Сеула". Две крылатые ракеты с фальшивыми ядерными боеголовками были выпущены в сторону Желтого моря и пролетели 1500 километров на высоте 150 метров.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что имитация тактической ядерной атаки КНДР является актом враждебности, который угрожает миру на Корейском полуострове.

В свою очередь министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Японию в повышении напряженности в регионе путем разработки ракет большой дальности, но о запуске ракеты с фальшивой боеголовкой не упоминалось. При этом в КНДР назвали ракетные учения "репетицией войны".

Также Северная Корея выразила протест против размещения американских стратегических бомбардировщиков, выпустив две баллистические ракеты в "знак протеста".

Ожидается, что Япония и США вскоре договорятся о совместной разработке ракеты-перехватчика для противодействия гиперзвуковым боеголовкам, разрабатываемым Китаем, Россией и Северной Кореей.

Кроме того, Сеул объявил о санкциях в отношении пяти северокорейских граждан и одной компании в ответ на запуск Пхеньяном космической ракеты в прошлом месяце.

Напомним, в июле министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что через несколько дней после встречи министра обороны РФ Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи Кима и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки получили информацию о том, что Россия и КНДР наращивают военно-техническое сотрудничество. Они уже "серьезно продвинулись" в вопросе снабжения Пхеньяном оружия, которое Москва планирует использовать в войне против Украины.