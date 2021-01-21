Клинтон задремал на инаугурации Байдена. Видео

На инаугурации 46-го президента США Джо Байдена 20 января не обошлось без казусов. Так, приглашенный на мероприятие 42-й президент Билл Клинтон прикорнул прямо во время речи нового лидера.

Момент попал на камеры журналистов, видео опубликовала газета The New York Post на своем сайте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На коротком видеоролике показывают 74-летнего политика в маске и с закрытыми глазами. Издание же отмечает, что во время инаугурационной речи Байдена у Капитолия США Клинтон "определенно спал".

Рядом с ним сидела его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс.

"Билл Клинтон абсолютно спит", – произнес мужской голос в записи передачи новостей CBS News, опубликованной позже.

Аналогичные ролики с трансляции церемонии принятия присяги Байденом разместили другие СМИ.

Напомним, что 20 января Джо Байден официально вступил в должность президента США и уже подписал первые указы. О том, что происходило в день его инаугурации, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Билл Клинтон не впервые попадает в курьезные ситуации на подобных мероприятиях. Так, во время инаугурации Дональда Трампа в 2017-м операторы случайно сняли, как Клинтон строил глазки и пялился на дочь нового президента Иванку Трамп. За это он получил нагоняй от жены.