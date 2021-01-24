Климкин: российские элиты начали скрытую игру против Путина

То, что фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина" увидели в России, означает, что часть местных элит начала скрытую игру против главы государства.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Так, в эфире телеканала "Украина 24" он выразил мнение, что на лицо так называемые боярские заговоры.

"В этом фильме меня удивило, как это все снималось. Похоже, что это съемка с дрона. А если это так, то кто ее сливает? Ну, нельзя же представить, что в России вокруг резиденции Путина так просто дроны летают. Так что, я думаю, часть российских элит начинают играть в другую игру. В истории России боярские заговоры многое значили. Поэтому Путину нужно смотреть и внутри. То есть давление на него растет не только извне, но и изнутри", – подчеркнул бывший дипломат.

Климкин при этой отметил, что фильм Навального о роскошном дворце главы РФ посмотрело уже 67 млн ​​человек.

"Это то, что работает уже действительно в мировом масштабе, это то, что реально делегитимизирует режим и Путина лично", – уверен он.

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