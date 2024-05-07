Бессмертный объяснил, почему Франция решила отправить своего посла на 'инаугурацию' Путина

Франция отправила своего посла на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина из-за определенных финансовых, коммерческих и гуманитарных связей с РФ. Демократическим странам следует избегать таких шагов, присутствие послов не стоит переоценивать.

Такое мнение в интервью OBOZ.TALK высказал украинский дипломат Роман Безмертный. Он напомнил, что в свое время, будучи в должности посла в Беларуси, он не присутствовал на инаугурации диктатора Александра Лукашенко.

"Что такое не идти на инаугурацию Людоеда, я сам знаю, потому что я был среди тех, кто не пошел на одну из таких инаугураций соседнего Лукашенко. Обычно дальше будут продолжены вызовы в МИД, ноты протеста будут написаны. Относительно посещения послом такой процедуры – это вещь привычная и она случалась даже в самых-напряженных ситуациях", – сказал Бессмертный.

Дипломат добавил, что среди функций посольств и консульств – решение ряда гуманитарных вопросов.

"Хотя появление посла – это признание факта избрания очередного Людоеда президентом. Поэтому таких вещей с точки зрения дипломатического протокола, международных отношений, морально-нравственной ситуации в определенном клубе, ну скажем, демократических стран, европейских стран, надо избегать", – сказал он.

Для этого существует множество маневров, заметил Бессмертный. К примеру, чтобы посол, ссылаясь на напряженный график посещения определенного региона РФ, запланированного заранее, "в связи с тем, что он не может нарушить, не идет на такую процедуру", отметил он.

"Однако правильно в такой ситуации не блуждает между тремя соснами, а просто честно сказать, что мы как демократическое государство не можем поддержать избрание, тем более инаугурацию Людоеда, который с такими максимальными нарушениями вновь собрался в этот фюрерский трон. Поэтому здесь все понятно. Кто и где? Те, у кого остаются какие-то вопросы, которые не решены, те, кто находится в очень щекотливых отношениях, связанных с определенными финансовыми, коммерческими, гуманитарными вещами и так далее. , – объяснил дипломат.

Безмертый считает, что не стоит переоценивать присутствие послов на инаугурации кремлевского диктатора:

"Я бы не переоценивал ни присутствие послов, я бы льнулся к отсутствующим там и сказал, что это клуб людей, занимающих четкую позицию непризнания нарушителя избирательного права, свобод, граждан государства, который сам себя назначил не только президентом, но и императором и фюрером, и вообще просто занимался троллингом элементарных этих вещей".

В то же время дипломат отверг вероятность того, что именно глава Китая Си Цзиньпин во время своего визита в Париж попросил президента Франции Эммануэля Макрона о командировке представителя в РФ.

"Я не верю, что такой диалог мог быть. Си Цзиньпин – это птица очень высокого полета, он никогда не спускается к таким вещам. Обратите внимание, он и говорит на самом деле такими библейскими фразами, если можно так сказать. Они ближе к китайской философии, такого белого стиха обо всем хорошем против всего плохого, но там слово плохое и хорошее, они не известно, что они означают одно и другое", – объяснил Бессмертный.

По его словам, отношения РФ и Франции "иногда подвергаются таким кульбидам, что ни Париж не понимает, что делает Москва, ни Москва не понимает, что делает Париж, тем более что дипломатия Парижа – это дипломатическая дипломатия".

"Что имеют в виду французы, они сами толком не могут объяснить очень часто, и это знает только тот, кто это делает. Отсюда я не исключаю, что существует определенный жест, какие-то надежды, на которые они рассчитывают, потому и такой шаг делается. Но с точки зрения ЕС, его политики, политики ЕС как целостной единицы, это очень такая неприятная вещь морально-нравственного плана прежде всего, а не политического, тем более международного. Я не хочу унижать роль посла Франции, она везде очень важна", – говорит Роман Бессмертный.

В нынешней ситуации, "очевидно, есть определенные диалоги и контакты, которые не позволяют сделать этот шаг, потому что очевидно, что этот шаг будет последним, который обрушит систему отношений" между РФ и Францией, объясняет он:

"Тем более, что на днях французский посол был приглашен с необходимостью дать разъяснения относительно позиции Парижа, войск, направленных в Украину, заявлений президента Макрона и так далее. Очевидно, что и там обсуждался этот вопрос относительно присутствия или отсутствия посла на процессе этого интронизации императора".