В Италии вынесли приговоры по самому крупному делу против мафии: перед судом предстали десятки фигурантов

В Италии в рамках крупнейшего за последние 30 лет судебного процесса над членами "Ндрангеты" – самой могущественной мафиозной группировки страны – тюремные сроки получили 70 подозреваемых. Еще 355 человек пока не предстали перед судом по делу, которое, как ожидается, продлится минимум два года.

Портал free-press.it пишет, что судья Клаудио Пэрис огласил приговоры касательно 91 фигуранта в субботу, 6 ноября. Закрытое заседание состоялось в городе Ламеция-Терме в специально приспособленном для этого помещении. Процесс начался еще в январе.

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Отметим, что в итальянских СМИ дело получило название "макси-судебный процесс". В ходе расследования обвиняемые могли признать свою вину и таким образом сократить срок заключения на треть.

Известный прокурор по борьбе с мафией Никола Граттери, чьи попытки победить "Ндрангета" заставили его жить под охраной более 30 лет, назвал результаты заседания очень положительными.

Как объяснил он, оправдательные приговорыполучили "второстепенные игроки" группировки (21 человек).

В то же время некоторые из самых опасных членов "Ндрангеты" были приговорены к 20 годам лишения свободы, как того и требовала сторона обвинения. Среди них:

Доменико Макри, влиятельный представитель военного крыла группировки;

Паскуале Галлоне, правая рука предполагаемого босса мафии Луиджи Манкузо (суд над последним еще не завершен);

Грегорио Ниглиа, в обязанности которого входило приобретение оружия и вымогательство.

Граттери добавил, что около трети обвиняемых получили десять и более лет тюрьмы, а семь из 21 человека были оправданы по требованию прокуратуры.

Большинство фигурантов были задержаны во время серии рейдов в декабре 2019 года. Аресты провели в разных регионах Италии, а также в Германии, Швейцарии и Болгарии.

Эта итальянская группировка уходит своими корнями в Калабрию – один из беднейших регионов Италии.

Состоит из около 150 семей, которых поддерживают не менее 6000 отдельных лиц и филиалов в Калабрии, а также неустановленное количество преступных элементов по всему миру.

Группа контролирует большую часть кокаина, поступающего в Европу.

Мафиози из группировки занимаются также легальным предпринимательством (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля).

Самая крупная фигура в "макси-судебном процессе" – 67-летний Луиджи Манкузо (прозвище Ло Зио), который был главой семей "Ндрангета" в провинции Вибо Валентия.

Обвинения по делу включает статьи об объединении мафии, покушении на убийство, отмывании денег, ростовщичестве, торговле наркотиками, вымогательстве, незаконном хранении оружия.

В судебном процессе принимают участие сотни юристов и более 900 свидетелей.

Для сравнения: легендарный итальянский суд 1986-1987 годов, нанесший серьезный удар по сицилийской группировке "Коза Ностра", привел к осуждению 338 человек. Прокуроры Джованни Фальконе и Паоло Борселлино впоследствии были убиты мафией.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 1 июня 2021 года в Италии закончился 25-летний срок заключения бывшего мафиози из преступной группировки "Коза Ностра" Джованни Бруска по прозвищу "Свинья". На свободу вышел человек, который своими руками убил сотни людей, включая детей и женщин.