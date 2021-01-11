В Италии готовятся к крупнейшему за 30 лет суду над мафией: прокуроры обвиняют 335 человек

В Италии на этой неделе (11-17 января) начнется крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами "Ндрангеты" – самой могущественной мафиозной группировки страны.

Фигурантами выступят 355 человек, передает The Local. Кроме того, еще более 90 обвиняемых судят по ускоренному процессу.

Ожидается, что суд над преступным синдикатом и его сообщниками – среди которых политики, государственные служащие, полиция и "белые воротнички" – продлится более двух лет.

Обвинение в суде представляет известный итальянский прокурор Никола Граттер, который занимается борьбой с мафией. 62-летний мужчина живет под охраной полиции более 30 лет. Журналисты отметили, что Граттер "играл в футбол со многими из тех, кого через десятилетия посадил за решетку".

По размеру этот судебный процесс затмевает только суд 1986-1987 годов в Палермо против сицилийской "Коза Ностры" и сети связанных с группировкой семей. Тогда было осуждено 338 преступников. Позже мафия убила прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Отмечается, что "Ндрангета" контролирует перевозки тонн кокаина по Европе, а ее "щупальца распространяются по всему миру".

"Очевидно, это шокирует, что преступная группировка настолько укоренилась на территории, что приходится предать суду сотни людей. Этот процесс показывает, насколько глубоко укоренилась "Ндрангета" в обществе", – сказал профессор криминологии Оксфордского университета Федерико Варезе.

Фигуранатов дела "Ндрангеты" обвиняют в участии в мафиозных группах, убийствах и покушениях, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве, ростовщичестве, разглашении служебных тайн, злоупотреблении служебным положением, хранении украденных товаров и отмывании денег.

Большинство обвиняемых были задержаны во время серии рейдов в декабре 2019 года. Аресты провели в разных регионах Италии, а также в Германии, Швейцарии и Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая 2019 года в Италии в ходе операции под названием "Руки в тесте" против мафии был задержан и арестован 91 человек.