KJF: Президент Всемирного Еврейского Конгресса призвал бороться с антисемитским движением BDS

Президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер призвал противостоять набирающему популярность движению BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), которое призывает к экономическому и политическому давлению на Израиль. Об этом он заявил в ходе третьего KYIV JEWISH FORUM.

По его словам, движение BDS, которое делегитимизирует еврейское государство Израиль, является антисемитским. Поскольку за ненавистью к Израилю скрывается ненависть ко всем евреям.

"Это снова притягивает к себе внимание. Особенно в Интернете, в университетах, везде. Места, которые когда-то были уважаемыми центрами свободы мысли и обучения - колледжи и университеты, теперь одни из наименее свободных мест на Земле. Никогда не думал, что увижу это когда-нибудь в своей жизни. Но сегодня еврейским парням небезопасно гулять по улицам Парижа, Лондона и даже Нью-Йорка в ермолке", — заявил президент Всемирного Еврейского Конгресса.

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Лаудер напомнил о событиях, которые происходили в Бабьем Яру во время Второй мировой войны. Невероятная трагедия тех дней еще раз показывает, что антисемитизм, даже в его самой легкой форме, может привести к трагичным последствиям. Антисемиты отступают, когда им противостоят.

"Мы обучаем наше следующее поколение лидеров в рамках еврейской дипломатической программы. Мы делаем упор на еврейское образование для всех молодых евреев. Мы работаем с еврейскими общинами в 100 странах мира, в том числе с замечательной и сильной еврейской общиной Украины, созданной Борисом Ложкиным", — отметил Лаудер.

Президент Всемирного Еврейского Конгресса также поблагодарил главу Еврейской Конфедерации Украины Бориса Ложкина за организацию третьего KYIV JEWISH FORUM и добавил, что с нетерпением ждет возвращения в Украину, когда мир снова откроется.

"Я оптимист по натуре, меня вдохновляли проблемы еврейского народа, которые они пережили. Я верю, что сейчас мы сильнее, чем когда-либо ранее. Сегодня мы не допустим безразличия, которое мир проявлял к евреям в 1930-е годы", — резюмировал Рональд Лаудер.