Китай заявил о поддержке 'справедливого дела палестинского народа'

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку мусульманским государствам в их усилиях по укреплению согласованности и координации в отношении палестинского вопроса. По его словам, фундаментальная причина конфликта между Палестиной и Израилем состоит в том, что право палестинского народа на государственность "долго откладывалось в долгий ящик".

Об этом сообщает МИД КНР. Ван И сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир-Абдуллахианом.

"Китай поддерживает исламские страны в укреплении единства и координации по палестинскому вопросу и в выражении единой консолидированной позиции", – заявил Ван.

По его словам, международное сообщество должно принимать больше мер против любого причинения вреда гражданским лицам любой стороной, для чего Организация Объединенных Наций и Совет безопасности ООН должны эффективно выполнять свои обязанности.

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По убеждению китайского министра, фундаментальная причина конфликта между Палестиной и Израилем состоит в том, что право палестинского народа на государственность "долго откладывалось в долгий ящик", право на средства к существованию не реализовывалось, а право на возвращение на свои земли игнорировалось.

"Эту историческую несправедливость следует прекратить как можно скорее", – сказал Ван.

Он добавил, что Китай и дальше будет выступать на стороне мира и поддерживать "справедливое дело палестинского народа по защите его собственных национальных прав".

Абдуллахиан, в свою очередь, предостерег от расширения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и призвал как можно скорее принять меры по пресечению нападений на гражданское население в Газе и облегчению там гуманитарной ситуации.

"Иранская сторона надеется урегулировать проблему политическими средствами и готова укреплять координацию с Китаем в этом отношении", – цитирует главу иранского МИД дипломатическое ведомство Китая.

Из сообщения китайского МИД следует, что Пекин и Тегеран совершенно не переживают из-за жертв и боли израильтян, пострадавших от террористических атак боевиков ХАМАС, из-за которых, собственно, Израиль и начал масштабную антитеррористическую операцию в Газе.

Как писал OBOZ.UA:

– Израиль собирается отправить 10 тысяч солдат для наземной операции в секторе Газа. Ожидается, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны.

– Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС.

– По данным СМИ, указанная операция должна была начаться в выходные (14-15 октября), но была перенесена на несколько дней из-за неблагоприятный погодных условий.

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