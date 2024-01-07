Китай не способен вести войну: в США узнали о масштабной коррупции в армии Поднебесной

В разведке Соединенных Штатов Америки располагают данными о том, что масштабные чистки среди военного командования КНР связаны с тем, что в стране выявили многочисленные коррупционные оборудки в Вооруженных Силах. Это ставит под сомнение амбиции Пекина в отношении Тайваня.

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Об этом в воскресенье, 7 января, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники в американской разведке. По словам собеседников журналистов, коррупция внутри ракетных войск Китая и по всей оборонно-промышленной базе страны настолько обширна, что чиновники Штатов уверены, что лидер КНР Си Цзиньпин с меньшей вероятностью будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы.

Как отмечается, особенно масштабной коррупция оказалась в Ракетных войсках Китая и соответствующем сегменте ВПК. В частности, новые ракеты наполнены не топливом, а водой. Также упоминаются "огромные поля ракетных шахт" в западном Китае, где защитные крышки не функционируют должным образом, из-за чего невозможно "обеспечить эффективный запуск" ракет.

"За последние шесть месяцев в ходе расследования о взяточничестве в ловушку попало более дюжины высокопоставленных чиновников министерства обороны, что может стать крупнейшим в Китае репрессиями против вооруженных сил страны в современной истории", – говорится в материале.

Журналисты пишут, что в Вашингтоне считают, что коррупция в Народно-освободительной армии КНР привела к ослаблению уверенности в ее общих возможностях, особенно когда речь идет о ракетных силах, а также отбросила некоторые из главных приоритетов Си Цзиньпина по модернизации.

В то же время, по оценкам США, попытка Си Цзиньпина свергнуть высокопоставленных деятелей, в том числе некоторых, получивших повышение под его руководством, показывает, что его власть над Коммунистической партией остается твердой и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

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