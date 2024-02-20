Китай усиливает патрулирование вблизи островов Тайваня: что происходит

Китайские корабли усилили патрулирование у тайванских островов Цзиньмэнь. Эскалация произошла после гибели двух китайских рыбаков, незаконно заплывших в территориальные воды Тайваня и преследованных тайваньской береговой охраной.

Как передает CNN, 18 февраля береговая охрана Китайской Народной Республики объявила, что ее подразделение из провинции Фуцзянь будет проводить "регулярное патрулирование" в водах вокруг китайского города Сямэнь и тайваньских островов Цзиньмэнь. Они расположены всего в нескольких километрах друг от друга.

Заявляется, что это поможет "дальнейшему поддержанию правопорядка, защите жизни и имущества рыбаков".

14 февраля китайский катер перевернулся при попытке скрыться от береговой охраны Тайваня. Последняя сообщила, что моряки из КНР незаконно находились примерно в 1 морской миле от побережья Цзиньмэня.

Четыре члена экипажа упали в воду. Двое выжили – их спасла береговая охрана Тайваня. Двух других подняли из воды и доставили в больницу, однако они скончались.

Пекин выступил с резким осуждением инцидента и обвинил в этих смертях правящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня, заявив, что она использовала "различные предлоги для насильственного захвата рыболовецких судов с материка и грубого и опасного обращения с рыбаками".

15 февраля официальный Тайбей выразил сожаление по поводу гибели людей. Начато расследование ЧП. В то же время Тайвань утверждает, что офицеры береговой охраны не превышали своих полномочий и действовали в соответствии с законом.

17 февраля Китай ужесточил риторику. В Пекине заявили, что возмущены ситуацией, а также напомнили о своих претензиях в отношении Тайваня – якобы в водах вблизи островов Цзиньмэнь для китайских лодок не может существовать ограничений.

"Рыбаки по обе стороны Тайваньского пролива с древних времен ведут рыбную ловлю в водах Сямэнь-Киньмэнь, и не существует такого понятия, как "запрещенные или ограниченные воды", – заявили представители китайских властей. Пекин также призвал освободить из-под стражи двух выживших рыбаков.

Министр Тайваня по делам океана Куан Би-лин заверил, что двое граждан КНР "будут репатриированы в ближайшее время". Он подчеркнул: береговая охрана Тайваня ранее спасала рыбаков и грузовые суда Китая, несмотря на рост военной и политической напряженности в Тайваньском проливе в последние годы. Было спасено 20 граждан Китайской Народной Республики.

Как писал OBOZ.UA, в начале февраля на совместных командно-штабных учениях США, Японии и Австралии под названием Keen Edge впервые в качестве гипотетического врага был прямо указан Китай. Ранее в подобных тренировках использовалось условное название противника.

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