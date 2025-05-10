Приезд Си Цзиньпина в Москву — это не что иное, как демонстрация китайского влияния. Хозяин приехал проверить свои северные владения, провести смотр тех, кто, помимо Путина, является его вассалами. У Китая уже накопилось достаточно желудочного сока для окончательного переваривания России. Мы не знаем, о чём они там говорили с Путиным три с половиной часа, но я полагаю, что Путин сдаёт Китаю всё, что можно. Россия, как мы и предсказывали ещё 20 лет назад, ударными темпами становится китайским сателлитом.

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Китай полностью устраивает продолжение войны. Си мог бы повлиять на Путина, но делать этого он не будет. В то же время победа Путина ему не нужна — равно как и победа Украины. Один из главных и очевидных козырей Китая — это дисбаланс мужчин и женщин в России, который с каждым днём растёт. Сотни тысяч российских мужчин идут на убой. Причём очень многие — из восточных регионов, соответственно, демографическая ситуация меняется в пользу Китая.

Молодые китайцы со школьной скамьи знают, что в 1860 году кровожадная Российская империя оттяпала огромный кусок их территории. Это примерно полтора миллиона квадратных километров — три Франции, для сравнения. Практически все земли сегодняшней России от Владивостока до Байкала были китайскими.

Очевидно, что Пекин будет приветствовать продолжение войны и её уход в бесконечность. Эта война ослабляет Россию, делая её всё более зависимой от Китая и его сателлитов. Заодно — освобождаются территории.

Теперь ясно: вся эта история с северокорейскими войсками и торговлей через Центральную Азию происходит под покровительством Пекина. Китай больше не прячется. Процесс переваривания России идёт полным ходом — и никто этого особо не скрывает.