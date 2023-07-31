Китай планирует ограничить экспорт оборудования для производства дронов и оптики: как это касается Украины

В Китае взяли под контроль экспорт широкого перечня оборудования для производства гражданских дронов и средств, связанных с их использованием. С 1 сентября ограничения коснутся продаж в другие страны двигателей для беспилотных летательных аппаратов, лазеров, коммуникационного оборудования и систем борьбы с дронами, эксплуатационные параметры которых превышают определенные китайской стороной контрольные показатели.

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Об этом сообщили 31 июля в министерстве торговли КНР. Там заявили, что ограничения будут носить временный характер, во время действия решения для каждой продажи товаров из групп, в отношении которых введен контроль, китайские производители должны получать разрешения в Минторговли.

В министерстве решение об установлении контроля над экспортом товаров для производства гражданских дронов и средств, связанных с их использованием, обосновали потребностями "защиты национальной безопасности и интересов Китая", не разъяснив, какие угрозы КНР несет такой экспорт, но вспомнив о войне России против Украины.

В китайском ведомстве отметили рост риска применения гражданских дронов в военных целях, а также отметили, что с начала войны России в Украине некоторые компании добровольно ограничили деятельность в зонах конфликта.

"С начала кризиса в Украине некоторые китайские гражданские компании дронов добровольно приостановили свою деятельность в зонах конфликта", – говорится в заявлении китайского министерства.

Временный контроль, отметили в министерстве, вводится временно, он не должен продлиться дольше двух лет.

Согласно официальному заявлению на сайте министерства торговли Китая, ограничения вступят в силу с 1 сентября и будут касаться некоторых видов двигателей для беспилотных летательных аппаратов, лазеров, коммуникационного оборудования, а также систем борьбы с дронами, эксплуатационные параметры которых превышают определенные китайской стороной контрольные показатели.

Так, среди прочего, под правительственный контроль попало оборудование для производства аппаратов, максимальная взлетная масса которых превышает 7 кг, лазеры целеуказания, которые могут стабильно работать при температуре свыше 55°C, модули передачи видео на расстояние более 50 км, а также оборудование для средств. борьбы с беспилотниками с радиусом постановки радиоэлектронных помех более 5 км.

Для каждой операции по продаже указанных товаров китайские экспортеры должны получать разрешения Минторговли КНР.

Как отметили в "Укринформе", отрасль производства беспилотников в Китае очень хорошо развита, а китайское оборудование для производства дронов экспортируется во многие страны мира. Даже в США более половины всех производимых беспилотников содержат компоненты китайской компании DJI, одного из мировых лидеров отрасли.

"Такие дроны обладают высокими эксплуатационными характеристиками и широко используются, в частности, службами общественной безопасности ряда стран мира", – отмечает издание.

Напомним, ранее в разведке США заявили, что Китай снабжает РФ технологиями для ведения войны против Украины. В частности, государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.

Также сообщалось, что США планируют ограничить технологические инвестиции в Китай. Согласно данным издания Bloomberg, соответствующий указ президент США Джо Байден может подписать до середины августа.

В частности, ограничения затронут новые инвестиции в полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления.