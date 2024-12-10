Китай начал ограничивать продажу компонентов для производства БПЛА в США и Европе: в Bloomberg объяснили, что происходит

Обострение торгового конфликта между Китаем и США отразилось на поставках компонентов для производства БПЛА в Европейском Союзе и Соединенных Штатах. Это свою очередь сыграет роль в российско-украинской войне, ведь дроны стали важной частью обороны Украины.

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Ограничения со стороны китайских производителей на поставку ключевых компонентов, используемых для создания дронов, являются прелюдией к более широким экспортным ограничениям. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам нескольких человек, осведомленных о разработках БПЛА, производители в Китае недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов для производства дронов. Более того, западные чиновники уверены, что с 2025 года Пекин еще больше ужесточит экспортные ограничения. В свою очередь представители Министерства торговли и Министерства промышленности и информационных технологий Китая не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Торговый конфликт обострился, когда Вашингтон ввел новые ограничения на продажу Китаю чипов памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования. В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным и нескольких материалов с высокотехнологичным и военным применением американским компаниям. Такие меры привели к резкому росту цен и перевернули торговые потоки, поскольку производители начали искать альтернативные источники поставок.

Стоит отметить, что ограничения на поставки компонентов для дронов повлияли как на американские, так и на европейские компании. Китайские производители двигателей, аккумуляторов и контроллеров полета ограничили объемы поставок или вообще прекратили поставки.

Генеральный директор фирмы Auterion Лоренц Майер, которая поставляет программное обеспечение для беспилотников, в том числе для тех, которые развернуты в Украине, рассказал, что со временем китайские ограничения будут усиливаться.

Западные страны стремятся производить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. Тем не менее, страна остается центром производства дешевого оборудования для БПЛА. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих беспилотников.

Стоит отметить, что многие производители БПЛА в Украине также полагаются на китайские детали для производства дешевого и эффективного оружия. Однако в июле Китай объявил о запрете на экспорт беспилотников для военного использования. Также Пекин заявляет, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.

Напомним, страна-террорист Россия продолжает получать из-за границы электронные компоненты и оборудование. Одной из стран, помогающих РФ получать микросхемы и станки, является Индия. Индийский экспорт ограниченных товаров для России достигает 95 млн долларов в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на многочисленные санкции Северная Корея находит лазейки для получения микросхем, изготовленных странами Запада. Эти компоненты КНДР использует для производства ракет, которыми российские террористы убивают мирных жителей Украины.

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