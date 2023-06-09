Китай может построить на Кубе центр шпионства за США: СМИ раскрыли подробности

Куба дала согласие Китаю на строительство шпионского центра на одном из своих островов. Этот центр может позволить китайской стороне прослушивать электронные коммуникации на юго-востоке США.

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Об этом сообщил американский телерадиовещатель CNN, ссылаясь на данные двух источников, знакомых с разведкой. Так, наблюдательный объект может быть расположен в 160 километрах от побережья Флориды.

Он может позволить Китаю производить сбор электронных сообщений с юго-восточного побережья США, где расположены многочисленные военные базы, а также контролировать движение суден.

Так, по сообщению первого источника, США получили информацию о плане Китая за последние несколько недель, но пока еще неясно, началось ли строительство шпионского объекта.

Второй источник издания, которое ознакомлено с данными разведки, отмечает, что принципиальное соглашение между Китаем и Кубой было заключено, однако нет никаких признаков начала строительства этого объекта.

Сенаторы Марк Уорнер (демократ) и Марко Рубио (республиканец), возглавляющие комитет по разведке Сената, опубликовали совместное заявление, в котором выразили свою обеспокоенность по поводу этих сообщений.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Гавана и Пекин сотрудничают против Соединенных Штатов и нашего народа. Соединенные Штаты должны ответить на постоянные дерзкие атаки Китая на безопасность нашей страны. Мы должны четко понимать, что для Китая было бы неприемлемо создать разведывательную базу в пределах 100 миль от Флориды и Соединенных Штатов, в районе, где также есть ключевые военные объекты и интенсивное морское соединение. Мы призываем администрацию Байдена принять меры для предотвращения этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и суверенитету", – заявили Рубио и Уорнер.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио опровергал эту информацию. Так, на пресс-конференции в Гаване в четверг он назвал их "полной ложью" и "клеветой".

"Подобные клеветы часто фабрикуются официальными лицами США", – сказал он, утверждая, что шпионская база, о которой сообщается, используется для узаконения санкций США против Кубы.

Напомним, что ранее в США сбили китайский шар-разведчик в небе. Аэростат был уничтожен в небе над штатом Южная Каролина. Для этого был поднят истребитель ВВС США.

Также сообщалось, что сбитый в США китайский воздушный шар успел передать разведданные о военных объектах. Разведданные, полученные китайской стороной, в большинстве своем состоят не из изображений, а из электронных сигналов, которые можно получить от систем вооружения.

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