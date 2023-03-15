Китай, Иран и Россия устроили военные учения в Оманском заливе: появились подробности

Китай, Иран и Россия 15 марта начали совместные морские военные учения в Оманском заливе. Учения "Security Bond-2023" продлятся до 19 марта.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство обороны Китайской Народной Республики. Как отмечено в сообщении, эти учения призваны "углубить сотрудничество между ВМС стран-участниц" и "придать позитивную энергию региональному миру и стабильности".

По данным китайского оборонного ведомства, с 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и "других стран" проведут в Оманском заливе совместные морские военные учения "Security Bond-2023". Это уже третьи тематические учения, в которых берут участие военнослужащие Китая, Ирана и РФ, предыдущие проходили в 2019-м и 2022 годах.

"Эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют готовность и способность совместно поддерживать безопасность на море и активно строить сообщество общего будущего на море, а также придадут позитивную энергию региональному миру и стабильности", – заявили в МО КНР.

Напомним, ранее в CNN вышел аналитический материал, в котором утверждается, что Китай призывает к прекращению войны в Украине, но сохраняет тесные связи с РФ в оборонной сфере. Предприятия России и КНР торговали между собой, в том числе запчастями к вертолетам и деталями реактивных двигателей.

Также сообщалось, что 24 февраля в Китае обнародовали свой "мирный план" касательно войны РФ в Украине. В нем содержится 12 пунктов, часть из которых играют на руку Москве.

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике эту инициативу. Глава немецкого правительства подчеркнул, что некоторые предложения Пекина выглядят как достаточно размытые и нет четкой линии ухода оккупационных войск. Также скептически оценили китайские мирные инициативы и другие западные лидеры.