'Китай имеет больше рычагов': Климкин рассказал, кто в мире может принудить Россию к завершению войны в Украине. Видео

Если высшему руководству Китая потребуется прекращение войны в Украине, Пекин сможет этого добиться. И хотя КНР не может указать России напрямую, только у этой страны достаточно влияния на РФ.

Об этом в подкасте OBOZ.Talk рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Именно поэтому, считает он, "с Китаем нужно работать".

"Никто больше в мире не имеет таких рычагов воздействия на Россию, которые есть у Китая. Экономических, политических и так далее", – отметил дипломат.

Китай использует свое влияние на РФ, чтобы прекратить войну в Украине только при условии, что это будет выгодно КНР. Однако эти условия не обязательно выгодны Украине или Западу.

"Здесь есть большое пространство для дальнейшей работы. И не только дипломатической", – подчеркнул Климкин.

Дипломат отметил, что для КНР ситуация дуалистичная и война РФ в Украине Пекину одновременно выгодна и невыгодна. Польза в том, что Китай "привязывает" Россию к себе, делает РФ зависимой. Но из-за такой связи у КНР портятся отношения с Западом.

"Это влияет на поставки технологий, на торговые отношения. Влияет на многие другие вопросы. Влияет на поддержку альянсов, которые, как считает Китай, направлены против него. И многие другие вопросы. Поэтому Китай будет искать решения", - утверждает Климкин и добавляет, что именно "поэтому с Китаем нужно работать".

Также дипломат отметил, что мировое сообщество может заставить Россию прекратить войну, но "Запад отнюдь не готов поднимать ставки" из-за опасений экономического коллапса или ухудшения ситуации с безопасностью. И это еще одно поле для работы и еще одна причина учитывать китайский фактор.

Как сообщал OBOZ.UA, SpaceX Илон Маск прибыл в Китай с неожиданным визитом. Это произошло уже после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в китайский Шанхай с угрозами.

США пригрозили Китаю санкциями за содействие передаче оружия Северной Корее в Россию. Поведение Пекина создает риски в регионе, а также является "прямым неуважением" Украины.

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