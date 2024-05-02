'У китайцев другое чувство времени': Климкин объяснил, как нужно воспринимать дипломатию Пекина. Видео

В своей внешней политике Китай всегда ориентируется на себя самого и никогда – на кого-то другого. Китайцы имеют свой смысл дипломатии, отличающийся от европейского, и всегда действуют так, как будет выгодно прежде всего им самим.

Об этом в новом выпуске программы Oboz.Talk рассказал дипломат и бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он пояснил, что Китай не сидит на двух или трех стульях, как может показаться. Он всегда только прокитайский.

Климкин прокомментировал всплеск дипломатии, который наблюдается в последнее время в Поднебесной. Там побывали, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц, госсекретарь США Энтони Блинкен, собирается премьер Италии Джорджа Мэлони.

"Китай никогда не соглашается на встречи и визиты, если не видит для себя в этом выгод и не видит для себя в этом понимания своих бенефитов политических и, собственно, имиджевых", – пояснил Климкин.

"Как они готовы ангажироваться, мы увидим в ближайшие недели и месяцы. Китайцы ничего не делают сегодня на завтра. Они живут в вечности, у них другое чувство времени", – добавил дипломат.

По его словам, приедет ли представитель Китая на саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии, пока неизвестно, это будет зависеть от результатов встреч.

"Если там не будет Китая на высоком уровне, это не значит, что Китаю это безразлично. Китайцы имеют свой смысл дипломатии, который отличается от нашего европейского", – пояснил Климкин.

По его словам, учитывать нужно будет действия Китая после встречи высокого уровня: готовность работать практически, поддерживать уровень дискуссии.

Дипломат прокомментировал также сотрудничество Китая с РФ, подчеркнув, что это Москва тяготеет к Пекину и становится зависимой, а не наоборот.

"Что касается китайской логики в дальнейшем, Китай будет внимательно думать, как придерживаться даже своих красных линий, в частности, относительно неснабжения летального оружия, думать, что делать в смысле технологии. Конечно, очень сложно ввести эффективные санкции в отношении китайских компаний", – отметил экс-министр.

"То, что он будет помогать российскому режиму на сегодня, конечно, поскольку ему это выгодно. Но он будет помогать так, как ему выгодно, когда выгодно и при таких условиях, как это Китаю выгодно. Китай всегда прокитайский", – убежден Климкин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Визит Блинкена в Китай состоялся вскоре после того, как президент Байден подписал пакет иностранной помощи для сдерживания китайской агрессии против Тайваня. Часть законопроектов также содержит вероятный запрет TikTok в США, чтобы ограничить растущее влияние КНР. Все это, конечно, не нравится Пекину.

– США пригрозили Китаю санкциями за содействие передаче оружия Северной Корее в Россию. Поведение Пекина создает риски в регионе, а также является "прямым неуважением" Украины.

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