Китай и некоторые страны ЕС: у Зеленского сказали, с кем, кроме Украины и РФ, Трамп собирается говорить о завершении войны

На сегодняшний день у новой администрации Соединенных Штатов Америки нет четкого плана, как завершить войну в Украине. Когда президент США Дональд Трамп говорит о том, что намерен говорить об окончании войны "с Украиной, Россией и другими сторонами", он подразумевает Китай и некоторые страны Европейского Союза.

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Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 3 февраля, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он призвал относиться к заявлениям Трампа и его представителей спокойно.

Уже продолжаются подготовительные процедуры к тому, каким должен быть сценарий завершения войны, чтобы он учитывал интересы Украины, Европы и не выглядел пророссийским.

По словам Подоляка, Трамп хочет выстроить неформальную коммуникацию на уровне Украина – Соединенные Штаты и Россия – Соединенные Штаты, а затем презентовать свой план.

"Сегодня, я еще раз подчеркиваю, такого плана нет", – заметил он.

Представитель ОП добавил, что Владимир Зеленский отмечает максимальную заинтересованность Штатов в завершении войны в Украине. Однако в Белом доме сейчас не понимают, что это возможно только при условии принуждения России к миру.

"Потому что попросить россиян остановиться – это удивительно. Мы понимаем, когда ты неадекватного человека о чем-то просишь, а не заставляешь что-то сделать, то он на это реагирует соответствующим образом", – сказал он.

В то же время Подоляк отметил, что вряд ли США заинтересованы, чтобы война завершилась на условиях России. За время войны в Украине Москву стали воспринимать как агрессора, а не потенциального партнера.

"США заинтересованы в том, чтобы убрать мощного конкурента с энергетических рынков, прежде всего европейских, с рынка оружия, ядерных технологий", – добавил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом планирует провести встречи и переговоры об окончании войны "с Украиной, Россией и разными сторонами". Есть ли уже конкретные договоренности, он не уточнил.

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