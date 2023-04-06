Китай дистанцируется от поддержки России: Путин снова 'всех переиграл'?

5 апреля 2023 года в Пекин с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, также вместе с ним в Китай прибыла делегация Евросоюза во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их визит, по данным СМИ, продлится до 7 апреля. Также в конце марта этого года КНР посетил премьер-министр Испании Педро Санчес, о чем уже писало наше издание, а в апреле, по данным немецких СМИ, ожидается визит в Китайскую Народную Республику главы МИД Германии Анналены Бербок.

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Сообщается, что французский президент планирует личную встречу с главой КНР Си Цзиньпином, где будет обсуждаться война в Украине. В последний раз лидеры двух стран встречались еще в кулуарах саммита G20 в ноябре 2022 года. Учитывая активизацию контактов европейских лидеров с руководством КНР, можно предполагать, что они надеются, что Си Цзиньпин может повлиять на Россию для прекращения войны, которую она ведет против Украины.

Евросоюз активизировал контакты с КНР, а российско-китайская дружба уже не является "безграничной"

Однако на фоне стремительной активизации европейско-китайских отношений еще более интересным кажется интервью посла КНР в Евросоюзе Фу Цуна, которое было опубликовано в The New York Times под красноречивым названием "Посол Китая в ЕС пытается дистанцировать Пекин от Москвы". Следует обратить внимание на некоторые высказывания китайского дипломата: "Китай никогда не был на стороне России в этой войне, а некоторые персоны сознательно неправильно толкуют это, потому что существует так называемая "безграничная дружба". Он уточнил, что выражение "без ограничений" – есть" Посол затронул вопрос украино-китайских отношений: "Тот факт, что президент Си еще не поговорил с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", – объяснил это занятость главы КНР и заверил. , что обе страны часто контактируют на более низком дипломатическом уровне.

Китай обещает не снабжать оружием России и поддерживает территориальную целостность Украины

Кроме того, посол КНР в ЕС прокомментировал наиболее дискуссионные аспекты китайской внешней политики следующим образом: "Китай не оказывал России военной помощи и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс. Китай не будет поставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем". Правда, он добавил и несколько пророссийских нарративов, указывая на "сложность коренных причин" войны, намекая тем самым на "политику расширения НАТО". Однако позиция по военной помощи и территориальным претензиям России была очерчена китайским дипломатом достаточно четко. Также он отметил, что "Китай открыт для соглашения с Европой о санкциях и инвестициях".

Планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси "охлаждают" отношения РФ и КНР

Следовательно, в интервью посла КНР можно ощутить новые признаки "охлаждения отношений" между Россией и Китаем, наметившиеся после заявлений российского президента Путина о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси, о чем ранее писал OBOZREVATEL. Поэтому лидеры ведущих стран ЕС пока имеют неплохие шансы сформировать общую европейско-китайскую позицию по войне в Украине, учитывая, что официальный Пекин скорее готов контактировать по этому вопросу с Европой, чем с США, своими прямыми конкурентами и потенциальными противниками.

Европа и Китай способны совместно разработать новые мирные инициативы или усилить старые

И хотя шансы на то, что официальный Пекин будет прилагать реальные усилия по выводу российских оккупационных войск из Украины, весьма невысоки, следует воспользоваться другими возможностями. Это, прежде всего, публичное закрепление обещаний КНР не поставлять оружие и боеприпасы в Россию, частичное участие в санкционных мерах против российской экономики, а также хотя бы формальная, но твердая поддержка территориальной целостности Украины.

Все это, безусловно, абсолютно по силам европейской дипломатии, особенно в случае консолидированных усилий. Не исключено, что в свою очередь официальный Пекин будет добиваться от Европы сохранения статус-кво по Тайваню, который, напомним, признается частью Китая подавляющим большинством стран Запада и всего мира. Поэтому наилучшим результатом можно будет считать расширение или ужесточение уже существующего "китайского мирного плана", особенно что касается выполнения конкретных действий.

Например, одним из первых таких шагов может быть обеспечение пункта 7 китайских мирных инициатив, касающегося безопасности атомных электростанций. Следовательно, консолидированное давление на РФ с целью вывести свои оккупационные войска с территории ЗАЭС может вернуть КНР несколько утраченный имидж глобального лидера, который может влиять на процессы мирного урегулирования за пределами Азии и может поддержать свои инициативы не только словами, но и эффективными действиями.