Кипр лишил 'золотых паспортов' 77 человек: в списке Коломойский и Дерипаска

Кипр аннулировал "золотые паспорта" еще 77 людей, получивших гражданство по спорной схеме. Большинство из них принадлежат гражданам РФ, в частности российским миллиардерам, таким как Олег Дерипаска. В то же время в список попал и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого в Украине обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

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Как пишет кипрская газета Politis, соответствующее решение было принято на заседании правительства Кипра на этой неделе. Программа "паспорта в обмен на наличные", приостановленная в 2020 году, предоставляла иностранцам право на проживание и гражданство, если они инвестировали в страну миллионы евро.

Среди тех, кого лишили "золотого паспорта", – российский олигарх Алексей Кузьмичев, металлургический магнат Олег Дерипаска, бывший следователь ФСБ РФ Сергей Ковбасюк и украинский миллиардер Игорь Коломойский.

Также "золотой визы" лишился Малазийский бизнесмен и беглый финансист Джо Лоу.

Паспортов лишаются также семьи фигурантов списка.

Причины аннулирования паспортов: ложные заявления, криминальное прошлое и невыполнение требований натурализации. Список аннулированых паспортов вырос до 286.

Как пишет Politico, два чиновника правительства Кипра отказались комментировать этот процесс журналистам, отметив, что "не комментируют публикаций, касающиеся конфиденциальных решений Совета министров или вопросов, которые касаются строго персональных данных".

Схема "Золотая виза", которая была запущена в 2013 году, принесла Кипру около 7 млрд евро, отмечает газета.

Самыми крупными участниками стали граждане РФ и Китая, а курортный город Лимассол теперь местные жители называют "Лимассолград", поскольку очень много недвижимости там принадлежит россиянам.

Десятилетиями средиземноморская страна строила экономику, которая "обхаживала россиян и имела печальную репутацию канала для незаконных денежных потоков", говорится в статье.

В итоге Кипр прошел долгий путь "к развязыванию этих узлов за последнее десятилетие", но процесс резко ускорился после полномасштабного вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину в 2022 году, пишет Politico.

Напомним, по данным кипрского издания Philenews, решение о лишении гражданства Коломойского было принято еще 9 апреля. Основанием стало заявление властей Кипра о том, что это гражданство олигарх получил "путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов".

Как сообщал OBOZ.UA, суд отклонил жалобы и связанной с эксвладельцами банка кипрской компании, поэтому "ПриватБанк" не будет возвращен олигарху. Это решение суда защитило интересы государства как инвестора, который "предотвратил крах финансовой системы", заявили в банке.

В конце августа Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1,8 млрд грн. Однако олигарх остался в СИЗО, поскольку на него наложены аресты по другим делам. Сам Коломойский в зале суда сказал, что у него нет возможности оплатить залог.