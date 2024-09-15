Кипр забрал гражданство у Коломойского: его сочли угрозой репутации

Кипр лишил своего гражданства восемь человек. Среди них – и уже бывший владелец "золотого паспорта" Игорь Коломойский.

Видео дня

Кипрское гражданство олигарха власти Кипра определили как угрозу репутации государства. Подробности сообщило кипрское издание Philenews.

По данным издания, решение о лишении кипрского гражданства украинского олигарха Игоря Коломойского было принято еще 9 апреля 2024 года. Основанием для этого стало заявление властей Кипра о том, что это гражданство Коломойский получил "путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов".

"В решении от 09.04.2024 указано, что как до, так и после натурализации он был и является лицом с сомнительной репутацией, поэтому его натурализация и присутствие на острове создавала и создает огромные угрозы для репутации Кипра", – отмечает Philenews.

Интересно, что как ключевой при принятии решения издание называет тот факт, что Коломойский в своем заявлении на получение гражданства в 2010 году из-за инвестиционной программы не упомянул, что фигурирует в деле об уклонении от уплаты налогов в РФ от 2008 года.

Также Philenews напомнило о том, в чем обвиняют Коломойского в Украине.

"В Украине олигарха обвиняют в уклонении от уплаты налогов и хищении в украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта" и НПЗ "Укртатнафта". Кроме того, Коломойскому предъявлены многочисленные обвинения, включая растрату почти 145 миллионов долларов США из крупнейшего частного банка Украины и участие в схеме заказного убийства. По данным следствия, Коломойский якобы отдал приказ об убийстве руководителя "одной из законных компаний", который в 2003 году отказался принять решение, отвечавшее его собственным интересам. Сейчас он находится под стражей по этому делу", – пишет издание.

Кипрские журналисты упомянули также об "отмывании более 36 млн долларов путем перевода средств за границу с использованием инфраструктуры подконтрольных банков в период с 2013 по 2020 годы".

"После расследования, проведенного независимой комиссией, было установлено, что Коломойский причастен к серьезным преступлениям, которые привлекли широкое международное внимание со стороны государственных и частных организаций значительными негативными комментариями и обвинениями в мошенничестве на огромные суммы. Среди прочего зафиксировано задержание СБУ 09.02.2023 года подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве на сумму 130,5 млн долларов в период 2013-2020 годов; новые обвинения, на этот раз в растрате суммы 250 миллионов долларов в Приватбанке, филиал которого также действовал на Кипре", – пишет издание.

Также Philenews упомянула, что в августе 2020 года Министерство юстиции США начало производство по аресту имущества, приобретенного кипрским отделением Приватбанка, в разных штатах, а 5 марта 2021 года Госдеп запретил Коломойскому въезд в США из-за причастности к коррупционным делам.

А в сентябре 2019 года, по данным издания, МИД Кипра получил информацию об использовании кипрского отделения ПриватБанка "для отмывания незаконных денег и других противоправных действий".

Кроме Коломойского, в тот же день Кипр лишил гражданства семью египетского инвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема и семью россиянина Максима Захарченко.

Напомним, известно, что у Коломойского было по меньшей мере три гражданства: Украина, Кипр и Израиль. Весной 2023, уже находясь под стражей, Коломойский заявил журналистам, что его лишили гражданства Украины. Косвенно это подтверждалось текстом подозрения: там отмечено, что у Коломойского два гражданства, но не Украины.

Коломойский пытался оспорить в суде указ Зеленского о гражданстве. Однако сделал он это только в конце ноября 2023 года, выйдя за пределы установленного законодательством шестимесячного срока. Он объяснил, что якобы не знал, что его лишили гражданства, но Верховный Суд этого не убедил.