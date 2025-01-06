Ким Чен Ын запретил северным корейцам есть хот-доги и подавать на развод - DailyMail

40-летний диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын ввел новые ограничения, запретив гражданам КНДР употреблять хот-доги и другие острые блюда, а также криминализировав развод. Эти странные меры стали частью режима по борьбе против влияния "упадочной западной культуры, которая проникает в страну".

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О новых репрессиях в Северной Корее пишет Daily Mail. Отмечается, что теперь продажа хот-догов в КНДР приравнивается к государственной измене.

Северокорейский деспот утверждает, что популярное блюдо быстрого питания "слишком западное". Гражданам, которых поймают на приготовлении хот-догов дома или продаже блюд с сосисками, угрожают трудовые лагеря.

Под запрет также попал суп Budae-jjigae – корейско-американское блюдо из острого бульона, квашеной капусты, американского спама, бобов и сосисок, которое начали импортировать из Южной Кореи в 2017 году. Местные продавцы подтверждают, что власти жестко прекращают продажу этого блюда на рынках.

Кроме того, Ким Чен Ын постановил, что все разведенные пары должны отбывать до шести месяцев в трудовых лагерях, поскольку разрыв брака считается "антисоциалистическим".

Причем, если раньше наказание касалось только того, кто подавал на развод, то теперь оба супруга несут одинаковую ответственность. По некоторым сообщениям, женщины даже могут получать более строгие приговоры.

Эксперты отмечают, что уровень разводов в стране вырос после пандемии COVID-19 из-за экономических проблем, но даже угроза общественного унижения и исключения из партии не останавливает граждан.

Правящий страной с 2011 года Ким Чен Ын уже внедрил немало подобных странных запретов. В то же время, растут опасения относительно состояния его здоровья, что вызывает вопрос о возможном преемнике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ким Чен Ын запретил жителям КНДР совершать суицид и приравнял его к "измене социализма". Это решение связано с резким увеличением количества самоубийств в Северной Корее.

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