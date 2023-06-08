Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее: их приравняли к 'измене социализма' - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил жителям страны совершать суицид и приравнял его к "измене социализму". Он поручил правительству разработать механизм контроля и запрета самоубийств.

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Об этом сообщает Mirror. Вероятно, это решение связано с резким увеличением количества самоубийств в Северной Корее.

По информации, полученной из источников в КНДР, зарегистрированное число суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.

"В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей", - говорится в сообщении.

Известно, что несмотря на приказ, официальные лица на местах пока не смогли найти подходящего решения для урегулирования сложившейся ситуации.

После серии чрезвычайных совещаний, которые прошли по всей стране, было принято секретное распоряжение, касающееся проблемы самоубийств. Одной из основных тем обсуждения на встречах были 35 случаев самоубийств в городе Чхонджин и округе Кенсон.

Большинство из этих случаев были коллективными, где погибали целые семьи. Правительство искренне стремится найти эффективные решения для предотвращения таких трагедий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) провела масштабный ночной парад, посвященный 75-летию своей армии. Особое внимание тоталитарные власти КНДР уделили показу межконтинентальных баллистических ракет.

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