Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике: похудевший и в кожаном плаще. Фото

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын после долгого отсутствия появился на публике сам на себя непохожий – похудевший, улыбающийся, в кожаном плаще. Он посетил "утопический модельный сельский город" в районе Самчжиен на севере страны.

Его власти КНДР стремятся превратить в "самый богатый" регион. Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 15 ноября в Самчжиене Ким Чен Ын ознакомился со строительством, состоянием коммунального хозяйства и земледелия. На опубликованных фото без даты он в окружении десятка мужчин, в том числе в военной форме, он прогуливается по городу. На снимках заметны деревья без листьев, местами на улице усыпаны немалым слоем снега.

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Регион, расположенный у подножия горы Пектусан, является родиной покойного отца Ким Чен Ына – бывшего лидера страны Ким Чен Ира.

Сначала в планах власти было завершить строительство "утопического" города в Самчжиене в 2020 году – к 75-летию основания правящей партии. Однако уложиться в сроки не удалось из-за жестких санкций против КНДР и длительного закрытия границ из-за COVID-19.

ГосСМИ Северной Кореи отчитываются, что лидер выразил удовольствие прогрессом третьего этапа реализации проекта в "священном месте Солнца", несмотря на то, что его не смогли достроить вовремя. О новых сроках упоминания не было.

"Мне очень приятно думать, что сделано гордое дело, которое поздравили люди. Я очень доволен", – процитировали издание слова Ким Чен Ына.

Строительство Самчжиена он якобы назвал "отправной точкой новой революции", направленной на то, чтобы привести местных жителей в цивилизованную материальную и культурную жизнь. Регион северокорейский диктатор описал как "примерный проект, который следует подражать" в сельских районах по всей стране.

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