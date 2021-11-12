Ким Чен Ын не появлялся на публике уже месяц: подозревают, что у него проблемы со здоровьем – СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение месяца, что породило новые слухи о том, что он мог снова заболеть. В последний раз глава КНДР промелькнул в госСМИ страны 11 октября во время освещения масштабной ракетной выставки в Пхеньяне.

Уже на следующий день появились сообщения, что политик значительно похудел, пишет Express. Ныне предполагают, что северокорейский диктатор постоянно находится в своих резиденциях, а на публику может выйти уже в средине декабря.

С января этого года Ким Чен Ын в целом брал восемь перерывов в общественной деятельности. Но нынешний стал самым долгим публичным отсутствием за семь лет.

Ранее северокорейское телевидение показало сюжет, где корейцы со слезами на глазах высказывают свою обеспокоенность "истощенным" состоянием своего лидера, которого увидели на параде в октябре.

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В передаче содержалось редкое подтверждение иностранных предположений о похудании Ким Чен Ына, что весьма необычно. Комментарии в стране, где публичное обсуждение здоровья и личной жизни лидера почти всегда запрещено, источники рассматривают как попытку усилить внутреннюю поддержку диктатора. Ныне он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19. А санкции, введенные в результате его ядерной программы и стихийных бедствий, усугубили отчаянное положение страны-изгоя.

Недавние спутниковые снимки якобы показали повышенную активность в пляжном домике Ким Чен Ына на восточном побережье Северной Кореи и в особняке на берегу озера вблизи ее столицы, сообщает NK News.

КНДР еще не объявила о каких-либо политических событиях в ближайшие недели, которые потребуют присутствия лидера. Однако ожидается, что он появится на публике 17 декабря, чтобы отметить годовщину смерти своего отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США заявила, что Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов, однако это не связано с ухудшением состояния его здоровья. Также специалисты опровергли слухи, что во время последних выступлений лидера КНДР "использовались" его двойники.