Разведчики рассказали о состоянии здоровья Ким Чен Ына: он похудел на 20 килограмм. Фото

Диктатор КНДР (Северная Корея) Ким Чен Ын похудел с 140 до 120 кг. Такой скачек в весе не связан с проблемами здоровья.

Об этом сообщает Национальная разведывательная служба Южной Кореи, передает Yonhap News Agency. Разведчики опровергли слухи, якобы в КНДР использовали двойника Чен Ына во время недавних публичных выступлений политика.

Южнокорейские разведчики провели детальное исследование состояния здоровья северокорейского лидера с использованием искусственного интеллекта и других научных методов.

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Также в докладе разведки говорится, что Северная Корея могла перерабатывать отработавшие ядерные топливные стержни на своем основном ядерном комплексе в Йонбене с февраля по июль этого года. Таким образом мог собираться плутоний, которые применяется для оружия.

Ким Чен Ын появился на военном параде, посвященном 73-летию годовщины основания КНДР. В соцсетях удивились внешнему виду главы государства – он выглядел похудевшим и "помолодевшим".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ нашли объяснение периодическому отсутствию главы КНДР Ким Чен Ына на публике. Оказалось, что у него есть тайное увлечение.