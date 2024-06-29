Киллеры российского пилота-перебежчика Кузьминова получили гонорар от россиян в Вене – WSJ

Вена (столица Австрии) стала новым "логовом" российских шпионов в Европе. В частности, агенты РФ в этом европейском городе могут быть причастны к отслеживанию поставок западного оружия в Украину из Польши и операции по убийству российского военного пилота Максима Кузьминова в Испании.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Как говорят сотрудники западных служб безопасности, киллеры, которые сначала выстрелили в пилота, а затем переехали его машиной, получили оплату наличными, предоставленными российскими госслужащими в Вене.

В статье также отмечается, что страна-агрессор Россия отправляет большие объемы наличных денег в другие страны, в частности в Литву, используя автомобильный транспорт. Российские дипломаты на территории Австрии переправляют деньги по всей Европе, часто используя для этого дипломатическую почту, так как полиция не может ее проверить.

В WSJ напомнили, что Австрия является нейтральным государством и не входит в военные союзы. Шпионаж на территории страны законен, если не направлен против самой Австрии.

После 24 февраля 2022 года из Евросоюза выслали 600 шпионов, выдававших себя за дипломатов РФ. В то же время количество российских госслужащих в Австрии за последние два года возросло с 300-400 до более 500 человек. При этом более половины – это "дипломаты и администраторы". В австрийской разведке считают, что до половины из них являются шпионами страны-агрессора.

Таким образом Вена превратилась в базу для российских тайных операций, в частности финансирования и логистической поддержки убийств, диверсий и вербовки по всей Европе, а также промышленного шпионажа и операций по осуществлению влияния.

Российские дипломаты и вспомогательный персонал живут более чем в 40 объектах недвижимости в Вене, которыми владеет Москва или люди и компании, связанные с ней. На крышах объектов россияне установили оборудование для наблюдения, в том числе слежки за спутниковыми телекоммуникациями.

Как сообщал OBOZ.UA, Максим Кузьмин был убит в городе Ла-Вильяхойос (Испания) на автостоянке 13 февраля. Киллеры произвели 12 выстрелов, а затем переехали жертву своей машиной.

В ГУР МО Украины подтвердили, что Кузьминов мертв. Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывшему российскому военному предлагали оставаться на территории нашей страны. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, пилот уехал в Испанию по собственному желанию.

В NYT написали, что украинские разведчики предупреждали россиянина, что его жизнь в опасности, но он проигнорировал все предупреждения.

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