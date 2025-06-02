В Польше победил кандидат, которого поддерживает оппозиционная партия ПиС Кароль Навроцкий. Штаб Рафала Тшасковского не смог мобилизовать достаточно своих сторонников. Но это голосование, как многие пишут, не стало референдумом о недоверии правительству. Ведь за Тшасковского проголосовала фактически половина Польши, разрыв между кандидатами минимальный. Избиратели антиукраинского кандидата Менцена и фашиста Брауна отдали голоса Навроцкому. Кароль Навроцкий во время кампании уверял, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО и делал некоторые другие антиукраинские заявления.

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Але це був період виборів. Позавчора на Книжковому арсеналі я мав честь брати участь у презентації книги блискучого польського історика Анджея Новака "Як поставала імперія зла" Професор Новак був головою Громадського комітету підтримки Навроцького. Він є палким прихильником інтеграції України в НАТО. Ось цитата з книги, яку ми презентували:

"Немає важливішої стратегічної опори для України та її зв’язку з країнами НАТО і Європейського Союзу, ніж Польща. Також було відомо, що Варшава буде готова надати таку підтримку Києву. Тому треба було показати Польщу "в очах Заходу" в такому світлі, як пропонували професор Олексій Міллер і доцент Федір Гайда на зустрічі кремлівських істориків, а здійснив вражаючу атаку на сторінках "The National Interest" доктор Путін. Повторимо цю пораду від грудня 2019 року: "Якщо маємо разом з євробюрократами знайти спільного ворога, першим кандидатом, безсумнівно, буде Польща". Звичайно, ідея полягала в тому, щоб показати Польщу як розсадник антисемітизму, ксенофобії та расизму. Вся прогресивна Європа повинна з огидою відвернутися від Варшави, щоб не думати про підтримку східного флангу НАТО перед можливою загрозою, крім польського і, звісно, українського "фашизму-бандеризму". Вкладаючи у свідомість поляків Волинську різанину та Бандеру як єдині суттєві ознаки їхнього історичного досвіду з Україною".

Вірю, що такі люди в оточенні Кароля Навроцького, як професор Новак, зроблять все для збереження підтримки новим президентом наших євроінтеграційних процесів.

Інтереси Польщі й України у безпекових питаннях спільні. Будь-які конфлікти між Польщею й Україною на руку Росії. Вірю, що між нашими країнами й далі зберігатимуться дружні партнерські стосунки.