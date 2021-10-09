Канцлер Австрии Курц объявил о своей отставке из-за подозрений в коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке. Решение он принял на фоне подозрений в коррупции.

Об этом пишет DW. Курц также предложил, чтобы его должность занял министр иностранных дел Александер Шалленберг.

Канцлер пояснил, что таким образом он стремится "обеспечить стабильность и не допустить хаос".

Несмотря на отставку с должности, Курц пока останется лидером Австрийской народной партии и возглавит ее фракцию в парламенте.

Отставки канцлера требовала оппозиция – Социал-демократическая партия Австрии, партия "Новая Австрия", Австрийская партия свободы.

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Причиной тому является расследование против Курца и еще девяти фигурантов, которое ведут антикоррупционные органы страны. Речь идет о возможном злоупотреблении доверием и коррупции в 2016-2018 годах, когда Министерство финансов использовало бюджетные деньги на рекламу в одной из газет, а именно – публикации опросов, выгодных партии Курца.

Ранее OBOZREVATEL писал о расследовании австрийских СМИ, в котором говорилось, что канцлер Австрии пользовался частным самолетом украинского олигарха Дмитрия Фирташа. У последнего тогда отмечали, что борт по факту управляется автономно третьей стороной.