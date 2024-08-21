Кандидатуру Харрис на пост президента США официально утвердили на съезде Демпартии: Обама призвал американцев голосовать за нее

Вице-президент США Камала Харрис официально утверждена кандидатом от Демократической партии на пост президента на предстоящих выборах в ноябре. Это произошло во время Национального съезда Демократической партии вблизи Чикаго.

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Об этом сообщает Fox News. Поименное голосование, состоявшееся во вторник вечером, было символическим и необязательным, поскольку демократы ранее в этом месяце уже выдвинули Харрис и губернатора Миннесоты Тима Уолца.

"Делегаты национального съезда Демократической партии только что завершили свое голосование. И они выдвинули губернатора Уолца и меня на должности следующего вице-президента и президента Соединенных Штатов Америки", – сказала Харрис толпе.

"Я благодарю всех там и здесь за веру в то, что мы можем сделать вместе. У нас большая честь быть вашими номинантами. Это кампания силы людей, и вместе мы проложим новый путь вперед", – добавила она.

На съезде Демократической партии во вторник выступил также бывший президент США Барак Обама, заявив, что Америка готова избрать президентом кандидата от демократов Камалу Харрис. Это заявление он сделал во время своей речи на съезде во вторник вечером.

"Америка готова открыть новую главу. Америка готова к лучшей жизни. Мы готовы к президенту Камале Харрис", – сказал он.

Обама также подверг критике кандидата от республиканцев Дональда Трампа за его "детские прозвища" для политиков, "абсурдные теории заговора" и "странную одержимость количеством людей, которое он пытается привлечь".

"Нам не нужны еще четыре года шума, неблагодарности и хаоса. Мы видели этот фильм раньше, и все мы знаем, что продолжение обычно хуже", – заявил Обама.

Как сообщает Reuters, с момента выдвижения Камалы Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии ее избирательная кампания собрала около 500 миллионов долларов, что является беспрецедентной суммой, демонстрирующей высокий уровень поддержки со стороны доноров перед выборами 5 ноября.

Четыре источника, осведомленных о сборе средств, отметили, что эта сумма поступила в течение четырех недель после того, как Харрис начала свою кампанию 21 июля.

Финансирование предвыборной кампании является решающим для рекламы и мобилизации избирателей, помогая привлечь людей на избирательные участки и убедить тех, кто еще не определился, изменить свои взгляды. Харрис вступила в гонку после того, как президент Джо Байден отошел от руководства в Демократической партии.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии на выборах президента США-2024 Дональд Трамп снова оскорбил конкурентку из Демократической партии Камалу Харрис, назвав ее "не очень умной". В то же время политик похвалил интеллект миллиардера Илона Маска и заявил, что в случае победы готов дать ему должность в кабинете министров или сделать своим советником.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Камала Харрис опережает в предвыборной президентской гонке бывшего президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов. А именно в Мичигане.

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