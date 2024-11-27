Кандидатом в президенты Грузии от правящей партии стал бывший футболист 'Манчестер Сити': чем он еще известен

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Решение было объявлено почетным председателем партии Бидзиной Иванишвили, который отметил честность, патриотизм и принципиальность кандидата.

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Об этом сообщает издание "Эха Кавказа". По словам Иванишвили, команда партии единогласно поддержала выдвижение Кавелашвили на пост президента.

Иванишвили выразил уверенность, что новый президент "восстановит достоинство Института президента" и положит конец "вопиющим практикам измены страны и нарушению Конституции".

"Я уверен, что Михаил Кавелашвили полностью восстановит достоинство, временно отобранное у Института президента. 29 декабря состоится инаугурация нового президента, и с этого дня вопиющие практики измены страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, нанесшие наибольший ущерб институту президента, останутся в прошлом", – заявил он.

Кто такой Михаил Кавелашвили?

Михаил Кавелашвили – известный грузинский футболист и политик. В футбольной карьере он играл за тбилисский "Локомотив", "Динамо", стал шестикратным чемпионом Грузии, а также выступал за английский "Манчестер Сити" в 1996 году (28 матчей, 3 гола). За сборную Грузии он провел 46 матчей и забил 9 мячей.

Политическая карьера Кавелашвили началась после завершения спортивной деятельности. Он был членом парламента Грузии IX и X созывов по спискам "Грузинской мечты". Также он один из лидеров движения "Сила народа", известного своей антизападной риторикой и поддержкой "традиционных ценностей".

Пока Кавелашвили 53 года, сведений о его образовании нет.

Особенности президентских выборов 2023 года

В этом году впервые президента Грузии будет выбирать не население, а Избирательная коллегия, в состав которой входит 300 человек. Коллегия включает в себя депутатов парламента, членов Верховных советов автономий и представителей местного самоуправления.

Выборы президента пройдут 14 декабря в здании парламента, а инаугурация запланирована на 29 декабря. "Грузинская мечта" имеет большинство в Избирательной коллегии, что дает ее кандидату значительное преимущество.

Часть оппозиционных партий, в частности "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахарии, отказались участвовать в выборах, подвергая сомнению их легитимность. 61 депутат оппозиции также, вероятно, будет бойкотировать голосование. Впрочем, у правящей партии достаточно голосов для обеспечения победы своего кандидата.

Право на выдвижение кандидата в президенты Грузии имеют не менее 30 членов избирательной коллегии.

Стоит отметить, что действующая президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии не признают легитимность парламента.

Напомним, что 25 ноября новоизбранный парламент Грузии провел первое заседание, на котором присутствовали только представители правящей партии "Грузинская мечта". Между тем, тысячи протестующих, требующих новых выборов, собрались под стенами парламента. Четыре прошедшие в парламент оппозиционные партии не участвовали в заседании и называют выборы сфальсифицированными.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов, заявив, что они стали частью "российской спецоперации". В то же время, Центральная избирательная комиссия обвинила президентку и оппозиционные силы в "необоснованных нападениях" на ЦИК и обратилась по этому поводу в прокуратуру.

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