Кандидат в канцлеры Германии попал в скандал из-за смеха во время речи о жертвах наводнения. Видео

Кандидат на должность канцлера Германии Армин Лашет смеялся во время речи президента Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященной людям, погибшим в результате наводнения. Из-за этого в сети разгорелся скандал, поведение политика назвали "непростительным".

Отметим, что Лашет является премьер-министром региона Северный Рейн-Вестфалия, который сильно пострадал от удара стихии. На своей странице в Twitter он уже извинился за данный инцидент.

"Я жалею о том впечатлении, которое произвела беседа. Это было неуместно, и мне очень жаль", – написал кандидат в канцлеры.

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Конфуз случился в субботу, 17 июля, в городе Эрфтштадт, куда Лашет прибыл вместе со Штайнмайером. На ролике видно, что, стоя позади президента, премьер смеялся в течение около 30 секунд. Вместе с ним веселились и другие люди.

Такое поведение Лашета раскритиковали не только возмущенные жители Германии, но и другие политики. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл написал, что, увидев это, он "потерял дар речи". А заместитель главы партии Кевин Кюнерт отметил, что это "вопрос характера".

Напомним, по состоянию на 18 июля количество погибших из-за масштабного наводнения в Германии возросло до 143 человек.

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