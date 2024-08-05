Гаррис выбирает кандидата в вице-президенты США среди губернаторов Пенсильвании и Миннесоты – Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис сузила круг потенциальных кандидатов в вице-президенты до двух человек. Финалистами стали губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

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Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на три информированных источника. Окончательное решение Гаррис планирует сообщить во вторник, 6 августа, перед ее первым публичным выступлением, которое состоится в Университете Темпл в Филадельфии.

Как пишет СМИ, выбор партнера по кампании является одним из наиболее важных решений в политической карьере Гаррис. Она наспех собирает команду, чтобы бросить вызов кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу и сенатору США Джей Ди Венсу, его кандидату на должность вице-президента, на выборах 5 ноября.

Что известно о кандидатах в вице-президенты США от Гаррис

51-летний Джош Шапиро – восходящая звезда партии с высоким рейтингом поддержки в Пенсильвании. Это бывший генеральный прокурор штата. Он усилит историческую значимость кампании – станет первым вице-президентом-евреем в стране, тогда как Гаррис стремится стать первой чернокожей и южноазиатской американской женщиной, избранной президентом США.

Сильная поддержка Шапиро Израиля может оттолкнуть некоторых прогрессивных избирателей, пишет издание. Хотя с другой стороны, она также может привлечь внимание умеренных избирателей и развенчать усилия республиканцев превратить войну между Израилем и Газой в проблему, вбивающую клин между демократами и республиканцами.

60-летний Тим Уолц – бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель, в последние недели ставший известным как эффективный защитник Гаррис. Он назвал Трампа и Венса "чудаками", что стало вирусным оскорблением, которое подхватила кампания Гаррис.

В должности губернатора политик отстаивал прогрессивную политику, такую как бесплатное школьное питание и расширенные оплачиваемые отпуска для работников.

С самого начала на должность вице-президента претендовало шесть человек. Двое, которые вышли в финал, узнают о решении Гаррис в понедельник или во вторник утром. Кандидат в президенты планирует сообщить об этом в соцсети, сообщили проинформированные представители кампании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат и председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики, юрист-международник Александр Мережко выразил мнение, что если Камала Гаррис станет президентом США, это уже будет очень весомым историческим событием, беспрецедентным в истории Штатов. Для Украины ее победа на выборах будет означать, что по крайней мере военная помощь будет продолжаться.

– В прошлом году кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис заработала в должности вице-президента Соединенных Штатов 218 тыс. долларов. Это более чем в 27 раз больше зарплаты президента Украины Владимира Зеленского.

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