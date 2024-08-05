'Это будет беспрецедентно': нардеп рассказал, чего ждать Украине от возможного президентства Камалы Гаррис. Видео

Если Камала Гаррис станет президентом США, это уже будет очень значимым историческим событием, беспрецедентным в истории Соединенных Штатов. Для Украины ее победа на выборах будет означать, что как минимум военная помощь будет продолжаться.

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Такое мнение высказал народный депутат и председатель парламентского комитета по внешней политике, юрист-международник Александр Мережко в новом выпуске программы OBOZ.TALK.

"В целом, я думаю, что эта помощь будет продолжаться. И есть такие надежды, что Камала Гаррис, она будет вынуждена из-за обстоятельств доказывать и миру, и американскому обществу, что она является очень принципиальным и жестким президентом на арене международной политики", – отметил Мережко.

По мнению юриста-международника, Камала Гаррис будет решительно противостоять авторитарным режимам, таким как Китай и Россия. Поэтому при ее президентстве не будет ни ослабления давления на страну-агрессорку, ни попыток проводить политику умиротворения агрессора.

"То есть я здесь вижу два варианта. Или это будет в основном продолжение существующей политики президента Джо Байдена, или даже усиление и более решительная политика".

Относительно темпов, объемов и своевременности военной помощи Украине эти вопросы будут зависеть от ее внешнеполитической команды, отметил Мережко.

"То есть, сохранят ли свои должности, например, Джейк Салливан, как советник по вопросам национальной безопасности, будет ли госсекретарем Энтони Блинкен. Потому что во многом решение о поддержке Украины принимается не только президентом, а по крайней мере, обсуждается в таком круге людей, которые, по сути делают внешнюю политику Соединенных Штатов", – считает нардеп.

Вместе с тем, как отметил эксперт-международник, не нужно питать иллюзии относительно того, что Украина будет главным вопросом внешней американской политики. Он назвал три стратегических приоритета для США – Европа, Азия, где и Ближний Восток. При этом основным вызовом остается противостояние Китаю.

"Поскольку у Китая есть огромный экономический, военный потенциал и так далее. То есть это будет главным вопросом. Но для нас важно убедить наших американских друзей в том, что вопрос Украины должен оставаться по крайней мере одним из главных вопросов американской внешней политики. Это очень важно. Поэтому это очень важно. зависит не только от госпожи Гаррис, это также зависит и от нас, от наших дипломатических, политических усилий, усилий на международной арене",– подчеркнул глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США Камала Гаррис обошла своего оппонента Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Соответствующие результаты показал новый опрос CBS News. Издание отметило, что у Байдена никогда не было таких результатов, как Гаррис.

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