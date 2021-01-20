Камала Харрис: секреты стиля первой женщины – вице-президента США

Она любит готовить по рецептам из The New York Times, коллекционирует кеды Converse и активно поддерживает ЛГБТ, впервые в истории создала реабилитацию для подростков, вынужденных заниматься проституцией, а также выступает за легализацию каннабиса. Она – это Камала Харрис, первая женщина в истории США, занявшая пост вице-президента.

OBOZREVATEL рассказывает интересные факты и главные события в юридической и политической карьере Камалы Харрис, о ее пути к вершине и неповторимому стилю, который показал всем женщинам: чтобы стать выше мужчин, не обязательно носить каблуки.

Камала Харрис, как многие знают, являются дочерью иммигрантов. Отец будущего вице-президента Дональд Харрис, был уроженцем Ямайки, а мать – Шьямала Гопалан, была родом из Индии. Родители Харрис развелись, когда девочке было пять лет и мама будущего политика осталась одна с двумя детьми (у Камалы есть младшая сестра Майя).

Тем не менее, это обстоятельство никак не сломило женщину. Шьямала вместе с дочками проживала не в самом благополучном районе Беркли, но, когда в США объявили о программе расовой десегрегации и некоторые "школы для белых" открыли свои двери для "цветных" учеников, была одной из первых, кто несмотря на риск травли, записался в списки участников. В результате, девочку и ее сестру ежедневно на специальном автобусе вывозили из бедного квартала Беркли в "белый район", и благодаря бесстрашию матери, Камала получила образование в престижной школе "Тысяча дубов".

Но, помимо образования, своим дочерям Шьямала прививала также первые в их жизни демократические положения – и отец, и мать Камалы, были активными участниками различных митингов против расовой сегрегации, дискриминации и конфликтов. Именно там 11-летняя Камала впервые увидела, как важно отстаивать личные границы, заявлять собственные позиции и защищать права человека. Впоследствии, этот опыт детства Харрис пронесет через всю жизнь и он повлияет на ее политические взгляды.

В 12 лет девочка вместе с сестрой переехали в Монреаль, Канаду, где ее мама преподавала в Университете Макгилла. Вернулась девочка в США уже в 17 лет, где отучилась выпускной класс и поступила в Говардский университет, который исторически является учебным заведением для темнокожих. Девушка получила степень доктора права, продолжила образование в Калифорнийском университете и затем поступила на должность помощника прокурора округа Аламида.

Подробнее о биографии и начале пути Камалы Харрис – читайте на OBOZREVATEL.

Вначале карьеры Харрис работала помощником прокурора в Окленде, где занималась делами, связанными с сексуальными преступлениями. Затем ее перевели на работу в окружную прокуратуру Сан-Франциско, где в 2003 году она начала свой подъем, став окружным прокурором.

Подростковая проституция. Помимо сексуальных преступлений, вскоре Харрис также стала заниматься вопросами выплат медицинской помощи неимущим, после чего оказалась в офисе окружного прокурора Сан-Франциско, пойдя на повышение. Здесь она стала работать с вопросом о подростковой проституции и приняла одно из важнейших решений, на которое многие помощники прокуроров не решались. Отныне, правоохранительные органы города отправляли несовершеннолетних проституток не в тюрьму, а в реабилитационные центры, поскольку из правонарушительниц они превратились в жертв.

Данное решение широко освещалось в прессе, поскольку уже за два года процент подростковой проституции существенно снизился, многие, кто прошел реабилитацию, не вернулись на панель, а начали новую жизнь. Ранее это было недоступно в связи с административным наказанием и даже лишением свободы, что ограничивало возможность к возвращению в общество.

Айзек Эспиноза и Дэвид Хилл. В середине 2000-х годов Камала Харрис привлекла к себе внимание, когда отказалась требовать смертную казнь для Дэвида Хилла, которого обвинили в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Вопрос осложнялся и расовым конфликтом – Эспиноза был представителем "латинос" и его убийство всколыхнуло правозащитников.

Однако, Харрис выступила против смертной казни для Хилла, пойдя в разрез с решением сенатора от Калифорнии Барбары Боксер и Дайан Файнстайн, а также генерального прокурора штата Калифорния Билла Локиера. Мэр Окленда Джерри Браун инициировал по этому поводу расследование по подозрению в злоупотреблении полномочиями, но нарушения в действиях Харрис не были выявлены. Тем не менее, в 2010 году, баллотируясь на должность генерального прокурора Калифорнии, она обещала использовать эту меру и поддерживать ее в апелляционной инстанции. 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин, а также первой женщиной в этой должности.

Медицинская помощь в тюрьмах. В первый год на должности прокурора, Харрис попала в скандал из-за проблем с оказанием медицинской помощи в тюрьмах Калифорнии. Подобное произошло в связи с переполненными камерами. Верховный суд осудил данную ситуацию, но Харрис отстаивала позицию губернатора Джерри Брауна, стремясь снизить количество заключенных, подлежащих досрочному освобождению по решениям судов низшей инстанции. Она объясняла свои действия тем, что по должности обязана представлять позицию губернатора.

Дело о помощниках шерифов в округе Оранж. В 2015 году Харрис вновь попала в скандал, когда ряд судей объявили протест офису генерального прокурора Калифорнии в связи со случаями, когда прокуроры включали в полицейские протоколы ложные признания, лгали под присягой и скрывали важные улики. Все это касалось дела о якобы злоупотреблении властью помощников шерифов в округе Оранж, Калифорния.

Вместо того, чтобы провести полномасштабное расследование и привлечь к делу полицию, следствие Харрис опиралось на обвинительные показания информаторов, которые, тем не менее, были признаны ненадежными. Однако, это Харрис не смутило.

Позиция по здравоохранению. Долгое время Харрис поддерживала программу Берни Сандерса о том, что здравоохранение должно быть доступно для всех и финансироваться из госбюджета. Однако, затем разработала собственное предложение: дать американцам возможность выбора между приобретением медицинской страховки в тщательно контролируемых частных компаниях или в государственной системе.

Позиция по абортам. Харрис, как демократ и защитник прав человека, поддерживала право на аборт и выступала против запрета этой операции после двадцатой недели беременности. В мае 2019 года она также предложила те штаты, которые вводят ограничения на проведение абортов, получить на это специальные разрешения у Минюста США.

После избрания в Сенат, Харрис осталась верна своей позиции, но разрешила пресвитерианской больнице Hoag прекратить выборочное производство абортов после того, как учреждение включили в программу католической Конгрегации сестер Святого Иосифа. Ведь, как известно, католическая церковь США выступает категорически против абортов.

Позиция по ЛГБТ. Харрис также активно поддерживала легализацию однополых браков, будучи на посту генерального прокурора Калифорнии. Она критиковала закон штата, запрещавший однополые браки. Кроме того, прокурор активно поддерживала и трансгендеров, особенно – их право пользоваться общественными туалетами по их выбору, но выступала против разрешения проведения операций по изменению пола тюремным заключённым. В должности прокурора Сан-Франциско создала специальное подразделение для защиты ЛГБТ-молодёжи от преступлений на почве ненависти.

Позиция по легалайз. 31 июля 2019 года Харрис заявила, что выступает за легализацию марихуаны. От своих слов она не отказалась даже после того, как одна из ее оппонентов, Тулси Габбард, напомнила факты из досье Харрис: : "Она посадила в тюрьму 1500 человек за правонарушения, связанные с марихуаной, и потом смеялась, когда её спросили, курила ли она когда-либо марихуану". Тем не менее, Харрис заявила:

"Давайте скажем прямо: марихуана не является входным наркотиком и должна быть легализована".

Позиция по внешней политике. Практически все взгляды в данной отрасли у Харрис совпадают со взглядами Джо Байдена. Она считает необходимым сохранение и развитие международных альянсов США для эффективной борьбы с ущемлением свободы слова в Китае, а также для борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, Харрис отстаивает превращение темы защиты прав человека во всем мире в важный аспект внешней политики США и критикует авторитарные режимы руководства в разных странах мира.

Позиция по климату. Харрис – одна из инициаторов воззвания Green New Deal (Зеленый новый курс), в котором формулируются задачи, стоящие перед американской экономикой в контексте борьбы с глобальным потеплением. Харрис также подготовила законопроект о "климатическом равенстве", который был призван соизмерять правовое регулирование мер по защите окружающей среды с интересами малообеспеченных слоев населения.

Позиция по Black Lives Matter. В сентябре 2020 года, Харрис, в ходе национального конвента Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, данное движение назвала необходимым для развития США. При этом, данное заявление она сделала, несмотря на критику, которая обрушилась на нее почти сразу после начала движения.

В 2016 году Камала Харрис ушла в политику, заняв кресло сенатора от штата Калифорния, став первой женщиной и на этой должности. Кроме того, Харрис – первая сенатор – представитель афроамериканской и южноазиатской общин одновременно. Подобные особенности быстро сделали из Камалы звезду – ее очень любили приглашать на телевидение, где она не боялась высказывать свое мнение по самым важным вопросам.

Осенью 2019 года Харрис объявила об участии в президентской компании от Демократической партии, выбрав Байдена главным объектом критики в ходе дебатов. Однако, уже спустя несколько месяцев, в декабре 2019, объявила о своем уходе из гонки. Затем, в марте 2020, Харрис официально выступила в поддержку Джо Байдена. В августе Байден выбрал Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.

Потомок рабов и рабовладельцев. В своих многочисленных интервью, вице-президент США, Камала Харрис неоднократно подчеркивала, что она не является радикально настроенным гражданином и вся ее работа по поддержке цветного населения США направлена, прежде всего, на сохранение мира между всеми расами Америки.

Сама политик не скрывала, что является потомков рабов. Но агентство Reuters провело собственное расследование, выяснив, что бабушка Харрис – Кристиана Браун, действительно являлась потомком рабовладельца Гамильтона Брауна, но в роду большинства афроамериканцев есть белые плантаторы, которые насиловали рабынь. Так, Камала Харрис, возможно, является одновременно потомком и рабов, и рабовладельцев. Это, как подметили в статье, объясняет ее нейтральную позицию.

Что же касается личной жизни, то замуж будущий вице-президент вышла поздно, детей она также не имеет, отдав всю себя службе в окружной прокуратуре. Избранником Харрис стал юрист Даг Эмхофф, с которым она воспитывает двух его детей от предыдущего брака. Кроме того, Эмхофф разделяет ее увлечения готовить по рецептам из The New York Times, подбирает ей интересные экземпляры для ее коллекции кедов Converse и посещает баптистскую церковь.

Простота, элегантность, сочетание спорта и строгости – в этом главные "фишки" стиля вице-президента США. Джордж Вашингтон бы не поверил глазам, увидев, что вице-президентом США стала представительница афроамениканских общин, еще и первая женщина на этом посту, да еще и в кедах. Но все гениальное просто, а Камалу Харрис полюбили именно за ее максимально простой look и полное безразличие к моде.

Строгие костюмы. Образ Харрис уже невозможно вообразить себе без строгого брючного костюма. Однотонные, с клетчатым принтом, крайне редко – кричащей расцветки, именно такие выбирает вице-президент. Стоит отметить, что строгость в одежде присуща всем работникам юриспруденции, но и в этом разрезе Харрис удивила Америку.

Ценительница Converse. Обычно к брючным костюмам, даже сочетая пиджаки с джинсами, женщины выбирают туфли на каблуке и классические "лодочки". Однако, Харрис была одной из первых женщин в политике, кто отступил от традиционного дресс-кода, раз и навсегда публично признавшись в любви к удобной обуви. Так, уже более десяти лет, она коллекционирует различные модели кед Converse и часто появляется на различных церемониях и мероприятиях именно в них. Это, по мнению модных экспертов, показывает ее либералистические взгляды. Но мы думаем, что удобство, быстрота и эффективность – вот, что прежде всего ценит Харрис.

"Я бегаю по аэропортам в кедах Converse", — говорила она в интервью The Cut. — "У меня есть целая коллекция Chuck Taylors: черная кожаная пара, белая пара, со шнурками и без; те, которые я ношу в жаркую погоду и в холодную. Есть даже на небольшой платформе — под брючный костюм".

Главный аксессуар Камалы Харрис: нитка жемчуга. Жемчуг чаще всего ассоциируется у нас с вечерними платьями, вечерами в стиле "бокал вина". Но, вслед за кедами на официальных мероприятиях, Харрис решила развеять и этот миф. Чаще всего на людях, вице-президент появляется с тонкими цепочками жемчуга, ожерельем или подвеской. Кроме того, Харрис также выбирает серьги с камнями или жемчугом круглой формы. Кстати, этому украшению Камала не изменяет с 1986 года – на выпускной фотографии на ее шее также красуется нитка жемчуга. Как знать, может быть, это какой-то талисман?

Совсем скоро первая женщина вице-президент США придет в своих кедах в кабинет, куда раньше ступала только нога в лакированных мужских ботинках. Какую политику будет поддерживать Харрис на этом посту и каких свершений ожидать от нее – покажет время, но то, что Харрис, определенно, вошла в историю, стоит признать уже сейчас.

Обнадеживает, что в команде президента Джо Байдена Харрис будет не единственной женщиной, ведь рядом с новоизбранным лидером страны всегда его супруга – Джилл Байден, с которой у Камалы много общего. О первой леди США и верной спутнице Байдена OBOZREVATEL рассказывал в нашем материале.