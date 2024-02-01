Калифорния подала иск в суд на заводы Илона Маска Tesla: что происходит

Сразу 25 округов Калифорнии подали в суд штата иск на заводы Tesla, принадлежащие предпринимателю Илону Маску. Местные власти утверждают, что производитель электромобилей опасно обращается с ядовитыми отходами на заводах по всему штату.

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Как отмечает агентство Reuters, иски направили Лос-Анджелес, Аламеда, Сан-Хоакин, Сан-Франциско и другие города и округи Калифорнии. Местные власти требуют гражданских санкций и судебного предписания, которое потребовало бы от компании должного обращения со своими отходами.

В частности, ряд округов обвинили предприятие Маска в мошенничестве: по их утверждению, опасные отходы на заводах Tesla маркируют как безопасные и отправляют на обычные свалки. В Калифорнии за одно такое нарушение по закону предприятие штрафуют на 70 тыс. долларов, обычно общая сумма штрафов состоит из всех выявленных фактов мошенничества.

В иске речь идет об отходах, включающих лакокрасочные материалы, тормозные жидкости, использованные аккумуляторы, антифриз и дизельное топливо. Нарушения зафиксировали на 101 объекте, в том числе на главном заводе Tesla во Фримонте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд штата Делавер в США принял решение, запрещающее выплачивать главе компании Tesla Маску его "зарплатную компенсацию" в размере 56 миллиардов долларов.

Это компенсационное соглашение между Маском и Tesla стало крупнейшим в корпоративной истории мира. Заключенная в 2018 году, именно она в прошлом году сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Согласно соглашению, Маск должен получить деньги, если рыночная капитализация компании вырастет на 50 миллиардов долларов. В 2023 году Tesla достигла целевого уровня доходов.

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