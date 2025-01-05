Какие ценные подарки получили чиновники США от иностранных правительств: в списке коллаж Зеленского для Байдена

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал информацию обо всех подарках, полученных американскими чиновниками от представителей иностранных правительств в течение 2023 года. Среди них есть и подарки от украинских чиновников.

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Отчет содержит подробную информацию о подарках, предоставленных семье Байденов иностранными лидерами, большинство из которых передано в Национальный архив. Согласно американскому законодательству все подарки, стоимость которых превышает $480, должны быть задекларированы.

В частности, как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский подарил американскому лидеру коллаж стоимостью свыше $2,400 "Крым. Возвращение".

Кроме того, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова подарила первой леди Джилл Байден брошь, которую в Госдепе оценили в $14 тысяч. В описании указано, что это "Брошка с незабудками из фрагмента стали". Подарок остается в восточном крыле Белого дома "для официального использования".

Маркова в Facebook прокомментировала свой подарок, отметив, что украшение исполнил художник из Харькова Станислав Дрокин. Он превращает обломки российских ракет в украшения, добавляя к ним маленькие незабудки из оксидированного титана и бронзы.

"Станислав передал мне эту брошь созданную в День Независимости США 4 июля 2022 года безвозмездно, себестоимость недорогих материалов даже смешно указывать, однако искусная стоимость и значимость такого подарка – бесценна с моей точки зрения", – написала дипломатка.

Среди других подарков, полученных Байденом в 2023 году, были:

фотоальбом стоимостью $7,100 от президента Южной Кореи Юн Сок Йоля;

статуэтка монгольских воинов за $3,495 от премьер-министра Монголии;

серебряная чаша за $3,300 от султана Брунея;

серебряный поднос за $3,160 от президента Израиля.

Самым дорогим подарком стало бриллиантовое украшение весом 7,5 карата стоимостью $20 тысяч, которое Джилл Байден вручил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также первая леди Штатов получила браслет, брошь и альбом фотографий на сумму $4,510 от президента и первой леди Египта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава ОП Андрей Ермак рассказал, что получил от неизвестной девочки из Львовской области "приятный и теплый подарок". Это кофта, браслет и открытка с секретом".

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