Россиян готовят к войне: как пропаганда Кремля строит имидж 'агрессивной Украины'

"Зеленскому нужна война", Киев "планирует наступление на Донбасс" с помощью НАТО, американцы "бряцают оружием возле границ РФ", "Украину подталкивают к тому, чтобы силой попытаться вернуть восточные территории", но Россия "своих граждан" в беде не оставит. Все это — тезисы российских телепрограмм и изданий.

Кремлевские медиа давно уже стали инструментом пропаганды, который направлен на разжигание вражды и оправдание агрессивной политики правительства РФ. Но сегодня все намного серьезнее: истерия на РоссТВ сопровождается масштабным скоплением российских войск на границе с Украиной и предупреждениями разведок разных стран о риске нового вторжения.

OBOZREVATEL рассказывает, как прокремлевская пропаганда с помощью фейков и манипуляций строит имидж "агрессивной Украины" и таким образом готовит своих граждан к новой войне.

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В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев "всерьез рассматривает силовой вариант урегулирования" конфликта на востоке. В наступлении вооруженным силам якобы помогут войска НАТО – мол, для этого они вошли в Украину под видом военных учений.

"Снять напряженность можно только одним путем: это понять, как застраховаться от возможных замыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем", – отметил Песков в эфире российского телеканала.

Слова представителя Кремля сразу же подхватили пропагандистские журналисты. Они в свойственной им манере переложили ответственность за эскалацию на политическое руководство Украины. "Киеву нужна война. У Зеленского рейтинг падает, олигархи недовольны, фракция в Раде рассыпается, в стране энергетический и коронавирусный кризис", – говорил в одном из эфиров журналист Владимир Соловьев.

Разговоры о том, что Украина сама спровоцирует полномасштабную войну с РФ, крайне популярны на российском телевидении. Про это говорят чуть ли не в каждой пропагандистской программе. "Они нас готовят, что будет война... Указание на то, что будет локальный конфликт, который перерастет в мировую войну... А мы должны стоять и смотреть?", – снова делится мнением Соловьев.

"Количество провокаций на Донбассе и возле Крыма будет увеличиваться, и у России не останется шанса не вмешаться в эту ситуацию", – утверждает руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

Кремлевские пропагандисты заверяют свою аудиторию, что украинскому руководству выгодно полномасштабное столкновение с РФ – ведь таким образом президент Зеленский якобы поднимет свой рейтинг и получит политические дивиденды.

"Принуждать к миру умеем, натренировались. Делаем это профессионально", – говорит ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Журналистка имеет в виду 2008 год, когда российские войска вторглись в Грузию под предлогом защиты сепаратистов Абхазии и Южной Осетии. Мол, остановили наступательную операцию этой страны против ее неподконтрольных территорий.

"Сценарий 08.08.08 – Украина нападает на Донбасс и пытается выставить РФ агрессором, сегодня вероятен? Он крайне вероятен. Я думаю, что эта провокация может произойти или на новогодние и рождественские праздники, или в конце января, когда внутренняя ситуация на Украине будет выходить из-под контроля", – утверждает политолог Владимир Рогов.

Но апогеем абсурдности стало недавнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который утверждает, что на Донбассе готовятся провокации с использованием "химических компонентов". По его словам, в Авдеевку и Приазовское прибыли около 120 бойцов иностранной частной компании, которые тренируют украинских военных и готовят их к активным боевым действиям.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", – сказал глава ведомства.

В самом заявлении Шойгу не указывается, что прибытие "химических компонентов" и присутствие представителей иностранной ЧВК – связанные между собой события. Кроме того, речь о химическом оружии в словах министра не шла, только о неких "компонентах". Но российские СМИ трактовали это заявление по-своему и однозначно: США готовят провокацию с использованием химического оружия.

Вскоре этот информационный бред подхватил главарь террористов "ДНР", Денис Пушилин. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он также заявил о подготовке Украиной использования химического оружия на Донбассе.

А некоторые кремлевские "эксперты" даже утверждали, что "мишенью провокации украинских войск с применением химического оружия" может стать школа или больница. "Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население", – заявлял экс-подполковник СБУ времен Януковича Василий Прозоров.

Подобные заявления об использовании Украиной химического оружия из России раздаются не в первый раз. В 2016 году группировка "ДНР" также сообщала о подготовке Украиной химатаки. Тогда террористы утверждали, что Киев завозит на подконтрольную часть Донецкой области известные еще с Первой мировой войны ядовитые газы зарин и иприт.

Похожие сообщения поступали и в 2015 году – подконтрольные России силы обвинили ВСУ в обстреле Семеновки под Славянском фосфорными бомбами. Тогда ведущие российские телеканалы иллюстрировали свои фейки видеозаписью десятилетней давности из Ирака.

Еще один способ оправдать войну в глазах граждан – выставить украинцев "нацистами", которые покушаются на жизнь российских детей. Так, в декабре пропагандисты сообщили о том, что ФСБ РФ задержало 106 участников "украинской неонацистской группировки МКУ" ("Маньяки. Культ убийц"). Двое из них даже якобы подозреваются в подготовке нападения на образовательные учреждения. И тут сразу же проводятся параллели с недавним колумбайном в одной из казанских школ.

Группировку, по версии фсбшников, создал Егор Краснов 2000 года рождения, которого уже объявили в международный розыск. И он якобы действовал под прикрытием, конечно же, украинских спецслужб.

Подобные сообщения со стороны путинского режима раздаются постоянно. В марте ФСБ заявила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского радикального сообщества", у которых изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывчаток.

А 2 декабря спецслужба отчиталась об аресте граждан Украины Зиновия и Игоря Ковалей, а также Александра Цилыка. В спецслужбе утверждают, что "агенты СБУ" прибыли в Россию, чтобы сделать фото и видео стратегически важных предприятий жизнеобеспечения, объектов транспортной инфраструктуры. За выполнение работы они якобы должны были получить 10 тысяч долларов.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", – позже опровергли российские фейки в Службе безопасности Украины.

На службе российской пропаганды работают не только журналисты из самой РФ, но даже украинские политики. И если к абсурдным заявлениям пророссийских деятелей вроде Виктора Медведчук мы все давно привыкли, то от мэра Полтавы Александра Мамая кремлевских нарративов никто не ожидал.

"Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию нашего населения. Мне кажется, что у нас сейчас происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы. Это США и Россия. Очень жаль, что идет брат на брата", – сказал Мамай.

Заявление украинского политика вызвало настоящий восторг у главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Он сопроводил слова мэра выражением "долбанул, так долбанул" и заявил, что "на Полтавщине прозревают".