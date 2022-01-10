Сегодня мало кто помнит, что такое операция "Никелевая трава" (Nickel grass), имевшая место в октябре 1973 года во время самой серьезной из всех арабо-израильских войн. Это когда Израиль после двух недель жестоких боев на два фронта (против Египта и Сирии при поддержке армий Ирака, Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и даже Кубы с Пакистаном) оказался в очень тяжелом положении.

За две недели боев потеряны около 1000 танков, сбиты около 200 самолетов, погибло более 2 тысяч солдат. И хотя потери объединенных арабских войск были втрое больше, там было уничтожено более 2500 танков, сбито 514 самолетов и погибло от 12 до 18 тысяч солдат, но там и перевес в силе был изначально в несколько раз больше. Израиль оказался на грани исчерпания всех военных ресурсов и уже после рассекречивания старых архивов стало известно, что премьер Голда Меир отдала приказ быть готовыми к нанесению ядерного удара по арабским столицам как последняя мера для выживания государства.

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Но все сказанное выше это известные факты. Более интересно другое. Ни одна европейская страна не дала согласие не только на немедленные поставки вооружений Израилю (в отношении которого они всегда заявляли, что это единственная демократия на Ближнем Востоке и вообще им страшно стыдно за Холокост), но даже запретили американский транзит через их воздушное пространство. То есть когда на карте стоял вопрос выживания Израиля, миролюбивые европейцы вдруг дали задний ход, испугавшись потерять богатый арабский рынок.

В итоге лишь одна европейская страна - Португалия дала согласие на использование своих военных аэродромов на Азорских островах и в Лиссабоне для срочной переброски боеприпасов из США в Израиль. Эта операция и получила название "Nickel Grass", когда 14 октября 1973 был создан воздушный мост в Тель-Авив, в ходе которого тяжелые транспортные самолеты американских и израильских ВВС совершили 567 рейсов и перебросили для поддержки израильской армии:

- 40 бомбардировщиков F-4 Phantom

- 46 истребителей A-4

- 12 тяжелых транспортных самолетов Hercules С-130

- От 35 до 45 вертолетов

- 600 танков и бронетранспортеров

- от 150 до 200 противотанковых орудий

- От 30 до 40 ракетных систем для ПВО

И еще от 22 до 25 тысяч тонн боеприпасов.

Все это позволило Израилю завершить войну буквально за дополнительные 7-10 дней, полностью уничтожить армии Сирии и Египта и занять новые стратегические территории. Причем под угрозой оказались столицы и Сирии и Египта, поскольку передовые позиции Израиля были менее, чем в 100км от Каира и всего в 35 км от Дамаска.

Но, как уже говорил, в этой истории показательно другое - ни одна страна Европы (кроме Португалии) не согласилась не только поддержать поставками, но даже предоставить свое воздушное пространство для авиатранзита американских грузов в Израиль. Понятно, что израильтяне бы и без американской помощи бы продержались, но случилась бы ядерная война и руководство страны было к ней готово.

А малые страны, типа Армении, Грузии или даже Украины иногда слишком сильно верят в "любовь и желание помогать" со стороны Европы. Хотя европейцы, пардон, кинули всех своих союзников многократно. Будь то Чехословакия в 1938, Польша в 1939, Израиль в 1973, Грузия в 2008 или Украина в 2014.