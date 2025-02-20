'К нам приедут все': Трамп заявил, что ждет визита Си Цзипина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет визита лидера Китая Си Цзиньпина в Америку. Целью встречи, по словам республиканца, станет заключение торгового соглашения.

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Об этом сообщает издание Reuters. В то же время, о дате визита Трамп ничего не сказал.

"В конце концов у нас будет президент Си, к нам все приедут (в США)", – подчеркнул американский глава.

Перед тем, как Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января, у него был непосредственный разговор с Си, где обсуждались вопросы, связанные с TikTok, торговлей и Тайванем.

В среду Трамп заявил журналистам, что он общался с Китаем по поводу TikTok, ведь США стремятся выступить посредником в продаже этого популярного приложения, принадлежащего китайской компании ByteDance. На прошлой неделе Трамп также упомянул, что после своего вступления в должность у него были переговоры с Си, но подробностей по темам этих разговоров не предоставил.

Стоит отметить, что отношения между Вашингтоном и Пекином остаются напряженными уже много лет из-за разногласий по вопросам торговых тарифов, кибербезопасности, а также по TikTok, Тайваню, Гонконгу, правам человека и происхождению COVID-19.

В последний раз Си Цзиньпинь ездил в США в ноябре 2023 года для встречи с тогдашним президентом США Джо Байденом. По результатам встречи были достигнуты договоренности о возобновлении связи между военными и ограничении производства фентанила.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Китай предложил США провести общий саммит президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, Пекин якобы хочет помочь закончить войну в Украине и содействовать миротворческим усилиям.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер считает, что США имеют хорошие результаты в переговорах по прекращению войны РФ против Украины. В то же время он указал подробности разговоров с кремлевским диктатором.

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