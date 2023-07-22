К дому Орбана принесли детский гроб с надписью 'Будущее венгерской молодежи'. Фото

Возле частного дома премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в городе Фелчут установили детский гроб с надписью "Будущее венгерской молодежи". Акцию организовал активист и юрист Золтан Керестень.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Активист отметил, что на похоронах премьер-министра Имре Надя в 1989 году Орбан сказал: "связав до 1990 года судьбу Венгрии с Советской Россией, коммунисты отобрали и разбазарили будущее венгерской молодежи".

"Молодой человек, выступавший там, теперь стал премьер-министром, и он сейчас делает то же, что и его деспотичные предшественники: связал судьбу Венгрии с путинским государством советско-российского типа или даже с Коммунистической партией Китая", – добавил Золтан Керестень.

Он подчеркнул, что именно поэтому в Венгрии экономический кризис, а политическая элита "жиреет день ото дня". Активист также посетовал на плохое здравоохранение и образование в стране.

В комментарии венгерским СМИ Золтан Керестень отметил, что полиция быстро прибыла на место происшествия и обыскала его машину. Активист заявил, что поскольку он отказался нести гроб в полицию, против него будет возбуждено дело о злоупотреблении правом на собрания.

В начале июня Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить. Тогда его очень "обеспокоило", что Украина может понести потери: Орбан заявил, что контрнаступательная украинская операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул, что "наступающая сторона понесет большие потери, чем обороняющаяся".

Перед тем же "друг Путина" также выступал с заявлением, что украинцам на поле боя не победить. По его словам, военные действия Украины обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам.

При этом, по мнению Орбана, "неважно, кто к кому вторгся".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан заявил, что не считает российского президента Владимира Путина военным преступником, он также назвал ордер на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом, "неуместным". В то же время глава венгерского правительства отметился рядом скандальных заявлений об Украине и российской агрессии.