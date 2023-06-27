Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником, и цинично высказался о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает российского президента Владимира Путина военным преступником, он также назвал ордер на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом, "неуместным". В то же время глава венгерского правительства отметился рядом скандальных заявлений об Украине и российской агрессии.

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По мнению Орбана, Украина "потеряла суверенитет" и не имеет шансов победить в войне, потому что "украинские солдаты закончатся". Об этом Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Скандально известный "друг Путина" Орбан отказался отвечать на вопросы журналиста относительно того, арестует ли Венгрия российского президента, если он прибудет на территорию этого государства – ведь Венгрия ратифицировала Римский устав и обязана считаться с ордером Международного уголовного суда в отношении главы РФ. По словам венгерского премьера, возможный приезд Путина в Венгрию – это "лишь гипотеза", которая "не соответствует действительности".

Тогда интервьюер прямо спросил, считает ли Орбан Путина, обвиняемого в похищении украинских детей, военным преступником.

"Нет, не для меня", – выдал венгерский премьер.

По его мнению, о военных преступлениях, мол, можно говорить только после завершения войны. До того же мир должен ублажать Путина, чтобы усадить его за стол переговоров.

"Потому что у нас война. О военных преступлениях можно говорить после войны. Если мы хотим перемирия, а затем проведения переговоров, мы должны убедить участвующих в конфликте сесть за стол переговоров. Приглашать их к столу и говорить" подойди к столу, я тебя арестую" – не очень хорошая идея. Поэтому мы можем обсудить все эти юридические и уголовные последствия после установления мира. Говорить об этом сейчас совершенно неуместно", – заявил Орбан.

При этом глава венгенского правительства уверен, что победа в любом случае будет за Россией, а Украина не способна победить на поле боя. Аргумент журналиста, что украинские воины одерживали победы раньше, защитив Киев и отбросив оккупантов из ряда регионов, а также продолжают освобождать свою землю на востоке и юге, Орбан проигнорировал.

"Во-первых, я не выступаю против украинцев. Поэтому я не хочу выглядеть человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я приземлен. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провально... Я считаю, что то, как украинцы воюют на передовой, и то, что мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, то, что они могут выиграть войну против России – это непонимание ситуации. Это невозможно", – отметил венгерский премьер.

Объясняя свое утверждение, Орбан прибег к российской "методичке" и заявил о численном превосходстве РФ над Украиной. По его словам, именно количество военнослужащих, а не их профессионализм, мотивированность и оснащенность якобы и является определяющим для результатов военного противостояния.

"Это то, о чем я говорю. Не относительно конкретных событий войны. Я говорю о результате войны, а проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян, и это в конце концов решит результат. Поэтому я всегда спорю" – выдал Орбан.

Глава венгерского правительства снова начал пугать украинцев разрушениями и жертвами, а также подчеркивать, что в интересах украинского народа – прямо сейчас пойти на договоренности с государством-агрессором, которое оккупировало часть украинских территорий.

"Я не хочу влиять на украинцев, но я всегда выступаю за мир, мир и мир. Иначе они потеряют огромные богатства, много жизней и понесут невероятные разрушения. Поэтому единственным решением на данный момент является мир. В этот момент мир означает перемирие. Следовательно, на этой основе я спорю, как мы можем достичь скорейшего пути и перемирия", – заявил Орбан.

По мнению венгерского чиновника, Украина якобы не является суверенным государством, и анонсированные украинскими властями намерения освободить всю украинскую территорию являются озвучиванием навязанной США позиции. Орбан прямо обвинил американцев в том, что они якобы не хотят прекращения войны, ведь Запад помогает Украине противостоять российской агрессии. О роли своего "друга" Путина в том, что война началась и продолжается до сих пор, политик умолчал.

"Я знаю это мнение (заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости полной деоккупации нашего государства. – Ред.). Но действительно важно то, что хотят делать американцы. Украина больше не суверенное государство. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы, Запад, их поддерживаем. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет", – выдал Орбан.

Напомним, в начале июня Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить. Тогда его очень "обеспокоило", что Украина может понести потери: Орбан заявил, что контрнаступательная украинская операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул, что "наступающая сторона понесет большие потери, чем обороняющаяся".

Перед тем же "друг Путина" также выступал с заявлением, что украинцам на поле боя не победить. По его словам, военные действия Украины обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам.

При этом, по мнению Орбана, "неважно, кто к кому вторгся".