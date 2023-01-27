Израилю грозит ухудшение отношений с США, в частности из-за позиции по военной помощи Украине – отчет INSS

Израилю в нынешнем году грозит существенное ухудшение отношений с Соединенными Штатами Америки. Одной из причин названа недостаточная военная поддержка Украины в войне против государства-террориста России.

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Соответствующий стратегический прогноз представил президенту Ицхаку Герцогу Израильский исследовательский институт национальной безопасности (INSS). Чтобы предотвратить такое развитие событий, стране рекомендуется более публично выражать поддержку Украине и рассмотреть поставку Киеву вооружений.

Также во избежание ухудшения отношений со Штатами Израилю посоветовали продолжать продвижение совместных оборонных и научно-технических проектов с США, странами Запада и Ближнего Востока с упором на разработку квантовых компьютеров и технологий искусственного интеллекта.

Эксперты INSS считают, что отношения с США могут быть подорваны еще и тем, что в Вашингтоне рассматривают как недостаточную поддержку в противостоянии с Китаем и Россией, а также тем, что будет восприниматься как подрыв демократии и ухудшение отношений с палестинцами. Аналитики рекомендуют обратить особое внимание на Палестинскую автономию, где ситуация может в любой момент обостриться и вне зависимости от израильской политики.

Напомним, накануне стало известно, что США попросили Израиль передать Украине старые ЗРК Hawk, которые десять лет назад были сняты с вооружения ЦАХАЛа. Однако Израиль отверг просьбу американцев. Там ответили, что эти ЗРК "устарели" и не могут работать из-за того, что долго хранились без обслуживания. Хотя специалисты отмечают, что даже если ЗРК Hawk неисправны, их можно отремонтировать и использовать.

Вместе с тем неофициально представители обороны Израиля сказали своим американским коллегам, что политика их страны не изменилась: предоставлять вооружение Украине не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в январе 2023 года, впервые с начала полномасштабного вторжения, глава МИД Израиля Эли Коэн согласился приехать в Киев и возобновить работу посольства. Коэн заявил, что Израиль продолжит поддерживать Украину, уделяя особое внимание энергетической инфраструктуре, медицинскому оборудованию и водоснабжению;

– Израильская сторона официально передаст Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронов. Работы в этом направлении уже ведутся.

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